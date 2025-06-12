高林轉移開發重心 收效

高林（2906）昨（11）日召開股東會，董事長李忠良表示，因應美國關稅與匯率波動問題，高林逐漸將開發重心轉移至美國以外的國家，至今已有成效，今年力求在貿易與時尚精品、生技及綠能產業各項業務穩健成長。

在供應商方面，高林則陸續從中國大陸轉移至東南亞國家。塑膠課的窗簾從泰國出貨多年，聖誕燈串已全面在柬埔寨生產出貨，部分室內外家俱轉至越南、馬來西亞及泰國。今年起電器產品也將與東南亞國家的廠商配合，以期降低新關稅帶來的衝擊。

在國內銷售方面，G2000服飾將持續拓展進駐社區型商場，預計全台新增六至八家營運據點，而為因應商圈的轉移與沒落，結束評估營運不佳的門市通路。日系服飾則以拓展JS relume品牌據點為主，預計全台新增兩家營運據點。