新建股東會／市場派獲三席、新建公司派拿下六席董事 董座：強強聯手

新建（2516）11日股東會進行董事全面改選，市場派拿下兩董一獨董，共三席董事；新亞建設董事長鄒宏基表示，這次算是「強強聯手」，未來將與國統（8936）集團強化合作，以雙方都擅長的公共工程、水利工程，為彼此營運加分。

國統、三洋實業（1472）背後大股東的鴻鋌集團洪鴻章家族，今年對新建發動公開收購，手中已掌握股權約逾20%，11日新建股東會前提名三席董事，在改選中全數拿下席次，三席代表市場派的董事分別是國統董事潘仁治、國統副總經理黃富貞，以及獨董高峯祈。

而新建公司本次改選也拿下六席董事，包括新建董事長鄒宏基、鄒仁斌，以及台光電（2383）董事長董定宇、徐徵祥，以及獨董李世榮、姜茂林。

新建本次股東會，雙方先前已達成共識，本次改選未出現經營權之爭，讓新建11日股價上漲0.35元、終場以18.05元作收。

鄒宏基表示，國統取得新建股權後，接下來雙方在工程業務上暨是互補、又各自發揮所長，呈現「強強聯手」。