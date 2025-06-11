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大飲股東會／通過每股配發現金股利0.35元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

大飲（1213）也就是耳熟能詳蘋果西打母公司，去年出售土地獲利挹注，股東會也通過每股配發現金股利0.35元。

大飲2024 年度營收達成 1.9億元，達成預算 24.29 %，年增率 57.87%，去年度處分高雄市湖內區不動產，推升獲利比營收還多，稅後純益 4.93億元，每股盈餘 8.71 元。

大飲股東會後的董事會決議每股配發現金股利0.35元發放日，除息交易日為6月26日，最後過戶日為6月29日，停止過戶起始日6月30日，除息基準日7月4日。

大飲股東會提出對上海子公司債權沖銷報告案。主要是大飲轉投資的大西洋飲料(上海)債權因品項減少，營收不足以支付每月固定開支，致使貨款無法匯回台灣，銷貨期間 2024 年4 月到2024 年 5 月，所以只能將該部分應收帳款沖銷，且認列投資損失，損失金額為新台幣67.28萬元，人民幣約15.2萬元。

大飲表示，對被投資公司大西洋飲料(上海)的債權因資金短缺失衡致使貨款無法匯回台灣(銷貨期間 2024 年 10 月 25 日)，故將該部分應收帳款沖銷，且認列投資損失新台幣33.64萬元，約人民幣7.49萬元。

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