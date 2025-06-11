東哥遊艇股東會／高雄新建工廠明年投產 可使現有產能增加五成

東哥遊艇（8478）11日舉行股東會，該公司指出，正興建第三組裝工廠，預計今年底完工、明年投產，該廠最大建置產能將可使現有產能增加五成，進一步強化產能配置彈性及提升生產效率，挹注營運表現。

東哥股東會首先確認去年財報，全年稅後純益達9.38億元，年減54.9%，每股稅後純益為10.37元；並通過配發每股現金股利5元。

展望前景，該公司指出，東哥在美國大型遊艇市場享有盛譽且位居領先地位。在知名遊艇雜誌Show Boat International調查24公尺以上全球遊艇製造商的最新排名中，連續多年名列全球前十大。

而為因應大呎型產品規劃發展，公司決定提前調整通路布局，推動多元化銷售策略，以進一步強化市場滲透率並拓展客戶群。除了既有的代理商MarineMax及自有銷售通路外，引入仲介銷售模式。尤其在大呎型遊艇銷售方面，除了自有品牌「OA」船主回購外，透過仲介擁有的高淨值客戶資源，能拓展更廣泛的高端客戶群，提供專業及客製化的銷售服務，強化品牌競爭力且擴大市場占有率。

生產方面，正啟動擴產計畫，現有六個工廠均達到滿載生產，開始興建第三組裝工廠，按規劃進度，預計將於今年年底完工、明年投產，該廠最大建置產能將可使現有產能增加五成，強化產能配置彈性及提升生產效率。

同時採取橫向擴充策略，目前最大呎型、45公尺的船款交由義大利策略合作夥伴負責。此舉有助於東哥不受內部產能限制，能更有效率推出超級豪華遊艇滿足船主需求，並透過與歐洲遊艇廠合作，有助於精進生產技術，掌握競爭優勢。