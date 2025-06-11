怡利電股東會／通過每股配發現金股利2元 啟動印度市場新戰略
怡利電（2497）11日舉辦股東常會，董事長陳錫勳表示，怡利將以謹慎態度投入更多資源拓展印度市場，加速新產品上市及新市場的推展。
陳錫勳提出，為確保怡利競爭力，從三個面向進行規劃，在體質方面：善用AI等工具提高工作效能、強化風險管理、加強對供應商議價能力；在產品線方面：3D ARHUD、AI VPA、PHUD 與 E-mirror持續拓展、四輪乘用車以外智能化產品的擴展；在業務推廣面：印度市場耕耘、歐美市場中國大陸供應鏈取代、加速推進異業結盟。
怡利已擁有怡利台灣、怡利江蘇、怡利泰國三個完整的生產基地，都已通過各大車廠嚴格審廠，具備合格供應商資格，面對國際大廠的激烈競爭，怡利將善用創新能力、車廠Tier 1體質與地緣優勢，以突破性的創新迎接未來的挑戰。
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