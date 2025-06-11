星宇飛過雙線、台船頻閃紅燈 航運雙主線點火奪漲幅王

台股11日續漲逾150點、站上年線，航運族群也由台船（2208）、星宇航空（2646）等5月績優生領航，包括貨櫃三雄、航空雙雄等皆整齊跟漲，類指順風疾駛奪得漲幅王。

台船5月受惠造艦業務增加，營收衝上77.96億元新高，月增834.38%、年增525.89%；前5月營收125.41億元，年增97.84%。股價反應績優表現，盤中頻頻閃紅燈，衝上17.75元漲停價，一舉飛過月、季線，成交量也同步放大至萬張以上，成為航運族多頭大前鋒。

台船繼去年8月與中航（2612）簽約，取得二艘21萬噸散裝貨輪訂單（含二艘選擇權），今年1月再與萬海（2615）簽約建造12艘8,700TEU（20呎貨櫃）的貨櫃輪新訂單，另四艘同型船選擇權也已敲定，截至今年1月底，台船在手訂單合約金額約1,348億元。國造潛艦方面，原型艦海鯤號會依合約於今年11月交付，後續艦立法院已通過二艘。預期今年虧損將減少，明年有機會轉虧為盈。

星宇航空5月營收34.18億元，月減4.96%、但年增31.52%，創歷年同期新高，前5月營收182.09億元、年增37.38%，早盤股價也大漲逾4.5%，放量飛過月、季線。星宇6月2日已啟航北美市場第四個航點台北-加州安大略航線，成為推動6月營收新動能。

貨櫃三雄表現上，萬海5月營收112.3億元，月減1.8%、年減1.9%；前5月營收597.6億元，年增21.5%。陽明海運（2609）5月營收123.58億元，月減1.08%、年減26.98%；前5月營收703.68億元，年減7.01%。長榮（2603）5月營收263.72億元，月減12.11 %、年減18%；前5月營收1663.47億元、年增9%。

航空雙雄方面，長榮航（2618）5月營收182.86億元、年增1.1%，寫歷年同期最佳；前5月營收917.08億元、年增4.37%。華航（2610）5月營收166.2億元，月減7.16%、年增3.22%，前5月營收871.69億元、年增7.2%。