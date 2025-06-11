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陽明4月每股賺0.11元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

陽明 （2609）昨（10）日公布4月獲利自結數及5月營收。4月雖有美國對等關稅衝擊，影響運價、運量表現，加上新台幣急速升值波及，但陽明4月仍繳出獲利成績，單月每股純益0.11元。

陽明5月營收123.58億元，月減1.08%、年減26.98%；累計今年前五月營收703.68億元，年減7.01%。展望6月，由於價量齊揚，有助推升第2季獲利成長。

陽明公布4月獲利自結數，稅後純益4.14億元，年減86%，每股純益0.11元。法人分析，萬海日前公布4月獲利自結數，受新台幣升值衝擊還出現小虧，陽明在今年至今運價、運量最差的一個月還有獲利，讓6月價量齊揚後的獲利有想像空間。

陽明表示，5月營收表現因受美國關稅後續發展影響，且受新台幣升值影響，致使5月營收較4月減少。

展望目前市況，在5月12月美中雙方宣布對等關稅暫緩後，為近期貨櫃航運市場帶來利多，推升現貨運價上漲。在船舶調度上，Premium  Alliance近期以彈性應變美國線貨載需求為優先，以符合市場需要。

另外，針對主要港口狀況，業者表示，歐洲主要港口鹿特丹港、安特衛普港和漢堡港持續壅塞，隨著傳統旺季即將到來，碼頭壅塞情況可能持續至8月；上海港、新加坡港及巴生港同樣面臨船舶到港高度集中進而影響船期延誤。 

陽明 新台幣

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