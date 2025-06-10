百和興業股東會／完成董事改選 鄭國烟續任董事長

百和興業-KY（8404）去年每股稅後純益0.93元，股東常會10日通過每股配發0.65元股利，其中現金股利0.15元、股票股利0.5元。董事會並完成董事全面改選，鄭國烟獲選續任董事長，擔任總經理的兒子鄭新隆也獲選董事，進入董事會。

展望製鞋產業景氣，鄭國烟說，儘管目前有美國對等關稅、新台幣匯率升值等不利因素，對短期市場需求造成衝擊，但疫後帶動馬拉松、運動、健身等意識高漲，對運動產業來說，尤其是鞋業，長期發展依舊非常正面。

值得注意的是，美中貿易戰持續升溫，美國防止中國大陸貨洗產地，對多數製鞋面料來自中國大陸的越南、印尼加工廠，將造成一定衝擊，並帶動在地採購商機；而百和興業在越南的百宏廠，為唯一一條龍生產面料廠，法人預期將是最大的受惠者。

隨著品牌客戶庫存調節告一段落，製鞋產業景氣升溫，百和興業去年合併營收70億元、年增32.8%，稅後純益3.68億元、轉虧為盈，每股稅後純益0.93元。今年第1季稅後純益2.07億元、年增206.1%，每股稅後純益0.52元，獲利為近七個季度以來高點。

百和興業5月合併營收5.86億元、年減2.5%，主要受出貨淡季及美元匯率貶值影響，累計前五月合併營收31.95億元、年增17.7%。

法人說，儘管美國關稅政策與匯率波動，對百和興業營運將造成短期影響，但預期產業景氣向上走勢不變，加上新產能持續挹注，全年營收仍上看二位數成長，並有機會創新高，獲利也會優於去年。

百和興業表示，因應禁止洗產地等轉單效益，越南百宏廠第二期廠房已完工，現正進行裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

法人看好百和集團最大客戶Adidas財報優於預期，在訂單展望樂觀下，預期今年可望維持成長動能。

而在On部分，網布主要供應商為百和興業，由於客戶需求依舊強勁，估今年來自On的成長可望維持四成水準，挹注經邊網布及梭織緹花成長。