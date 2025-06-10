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新台幣匯率升值干擾 寶成、中傑5月營收年減

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

美元匯率貶值及美中貿易戰等不利因素影響，全球製鞋龍頭寶成（9904）與製鞋大廠中傑-KY（6965），10日公布5月營收同步較去年同期下滑，製鞋股王來億-KY（6890）5月營收也僅較去年同期小幅成長。不過業者看好製鞋產業景氣正面向上走勢，全年營收仍可較去年成長。

寶成公布5月合併營收216.65億元、年減6.8%；累計前五月合併營收1,102.17億元、年增2.4%。值得注意的是，寶成製鞋業務以美元計的5月營收年增0.5%，為連續15個月年增正成長；累計前五月年增5.6%。

寶成重要子公司裕元工業5月自結營收為7.11億美元（折合約新台幣216.03億元）、年減0.8%，其中製鞋業務營收年增0.5%；累計前五月自結營收為34.01億美元、年增0.9%，其中製鞋業務累計營收年增5.6%，呈現穩健增長趨勢。

而由裕元零售業務獨立分拆上市的寶勝國際，5月自結營收為人民幣14.97億元（折合約2.06億美元）、年減3.3%，但較上月增加9%；累計前五月自結營收為人民幣79.78億元（折合約10.97億美元）、年減6.9%，顯示中國大陸市場需求依然波動。

中傑5月合併營收17.93億元、年減24.1%，主要受美元匯率貶值影響；累計前五月合併營收96.58億元、年減0.3%。中傑不諱言，美中貿易摩擦升溫，自第2季起已對出貨造成一定程度影響，目前品牌端對零售市場仍保持觀望，訂單能見度偏低。

不過，中傑已積極接洽新品牌客戶，預期下半年可望有少量貢獻，仍樂觀看待中長期產業景氣展望，力拚十年內達成年出貨量超過8,000萬雙的倍增目標。

中傑去年每股稅後純益12.22元，股東常會今天通過配發6元現金股利，配發率49.1%。

來億自結5月合併營收35.8億元、年增1.3%；累計前五月合併營收179.02億元、年增25.2%。來億表示，儘管大環境受關稅及匯率等不利因素影響，但集團樂觀看待中長期發展前景，產能擴增腳步未曾停歇。

來億印尼廠去年5月小量投產，預計今年放量；而因應adidas訂單暢旺，來億將投資1億美元在印尼設立第三座億宥廠，預計明年逐步投產。而隨著印尼新廠陸續投產，產能大幅增加，可望有效挹注未來營運成長動能。

美元匯率 營收

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