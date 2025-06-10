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慶豐富營收／5月3.81億元、年增1% 受新台幣匯率升值干擾

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）公布5月合併營收3.81億元，由於短期大型實體零售通路客戶拉貨趨向審慎，加上新台幣匯率升值干擾，使得5月營收較上月微幅成長1.1%；累計前五月合併營收19.47億元，年增1%。

慶豐富表示，集團仍不斷深化「全渠道」通路客戶拓展策略，以提升市場競爭力，並創造整體營運保持良好成長動能。

尤其，觀察線上電商通路客戶隨著多款窗簾新品陸續啟動上市，結合精準促銷宣傳活動，不僅近月線上電商通路客戶窗簾訂單拉貨表現站穩高檔，並帶動5月線上電商通路客戶銷售年增32.6%，挹注整體營運保持良好動能。

慶豐富表示，為擴大窗簾事業營運規模，深化協助既有客戶發展OMO通路趨勢商機，擴增新客戶業務合作，集團持續整合旗下台灣、越南及中國大陸的生產基地，及美國亞特蘭大客製化窗簾加工廠，以滿足客戶對於快速客製化及全客製化窗簾產品供應需求。

另一方面，增強窗簾產品結合智能、電動、兼顧使用者便利性與環保等創新開發，並透過數據化管理，提供客戶產品選購、因地制宜行銷策略等即時服務，提高公司在產品、服務面向上的多元附加價值。

展望未來，慶豐富仍密切關注國際政經局勢後續發展，秉持深化「全渠道通路業務接單」、「多元生產基地」、「3S方針：安全、永續、智慧」等策略布局。

除線上電商通路客戶仍加大行銷宣傳資源投放，加上第二大線上電商通路客戶下單持續增溫，有助於帶動窗簾新品備貨力道。此外，大型實體零售通路客戶亦於第2季陸續推進新展店計畫，有機會創造新一波業務接單動能。

電商 營收 台幣匯率

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