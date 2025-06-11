快訊

案情擴大！前立委陳歐珀再爆涉詐助理費上百萬 妻子150萬元交保

「綠色通道」有譜？美中貿易磋商落幕 傳用晶片換稀土

聽新聞
0:00 / 0:00

大山改選 蘇庭暉進董事會

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

指標線纜廠大山（1615）昨（10）日召開股東會並改選董事，董事長由蘇文彬續任，僅一名董事洪碧雲因任期屆滿，改由蘇庭暉擔任。蘇庭暉是董座蘇文彬的長子，現任大山公司經營管理室高級專員，是首度進入董事會。

大山昨股東會由董事長蘇文彬主持，承認2024年財報，通過配發每股現金股利2元、股票股利0.5元，總股利共2.5元。大山2024年稅後純益5.59億元，年增6.5%，EPS達3.96元，獲利創歷史新高紀錄，每股獲利連兩年登線纜業獲利王。

針對今年事業概況，大山指出，由於台商回流設廠方興未艾，AI相關產業興起，其供應鏈擴廠，用電日增，政府持續推動能源政策及台電電網強韌計畫，推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年、在2028年完成，增添對電纜之需求增加，也讓公司25KV~161KV高壓電纜市場擴大，對未來審慎樂觀。

董事長 股東會

延伸閱讀

金門浦邊忽停電...原來是變壓器故障肇禍 台電緊急搶修

人行道殺手...8千電桿占人行道 蔣萬安盤點要求移除計畫

遠傳5月稅後淨利11.63億、年增10.7% EPS 0.32元

台電認了高雄旗津大停電是設化老舊 更新工程月底完工

相關新聞

陽明4月每股賺0.11元

陽明昨（10）日公布4月獲利自結數及5月營收。4月雖有美國對等關稅衝擊，影響運價、運量表現，加上新台幣急速升值波及，但陽...

基士德營收逐季走揚

水處理服務商基士德-KY（6641）昨（10）日舉行法說會，總經理陳世賢預期今年營運將逐季提升，全年力拚營收成長。

大山改選 蘇庭暉進董事會

指標線纜廠大山（1615）昨（10）日召開股東會並改選董事，董事長由蘇文彬續任，僅一名董事洪碧雲因任期屆滿，改由蘇庭暉擔...

士電5月營收年增15% 華城增29%

士電（1503）、華城昨（10）日公告5月營收，士電單月營收28.14億元，年增15.1%，累計前五月營收156.7億元...

台泥5月營收年減8% 亞泥減1%

台泥（1101）及亞泥昨（10）日公布5月營收，台泥單月營收126.2億元，年減8.9%；累計今年前五月營收602.7億...

巨大5月營收年減29% 美利達減37%

自行車雙雄5月營收衰退，巨大（9921）5月營收50.6億元，年減29.3%。前五月累計合併營收276.47億，年減8....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。