營建迎交屋潮 華建、宏盛5月營收年增翻倍

營建族群逐漸迎來交屋潮，華建（2530）打頭陣，5月營收34.23億元，年增2,449.51%；累計今年前五月營收36.11億元，年增258.9%。另，宏盛（2534）、潤泰新（9945）5月營收表現也都不錯，宏盛5月營收7.75億元，年增660.22%，潤泰新5月營收30.41億元，年增29.77%。

華建指出，總銷43.9億元的桃園「大華畔」5月開始交屋，預期將會陸續認列到7月，而總銷約20億元的桃園「大華昇耕」則預計7月下旬可完工交屋，該案已經完銷，另，下半年還有總銷181億元的台中「大華縱橫」，預計11月拿到使照，會是跨年度交屋。

華建指出，今年合計完工量約244.6億元，惟部分個案會遞延至明年交屋，2026年則有4筆個案完工，完工量也達百億元，未來動能無虞。

宏盛今年上半年主要受惠新北市新店區「宏盛心中央」完工交屋，新北市汐止成屋案「宏盛心」則持續銷售認列，此外，宏盛指出，下半年預期將活化資產，處分新北市淡水「海洋都心」三期的未出租以及租約到期收回的閒置資產，可售資產價值約35億元，今年全年營運有望迎來佳績。

潤泰新指出，今年除潤泰敦峰持續銷售外，共有3筆個案可完工交，合計完工量約80~85億元，其中「潤泰左岸生活」去年已完工，上半年會將剩餘的兩成營收認列完畢，「大安富陽」預計第3季認列營收，「潤泰峰左岸」預計第3季完工，第3、4季認列營收。此外，近期輝達總部落腳北士科，引起區域高度討論，潤泰新手握北士科「潤泰之森」大案，預計6月中旬將推案。

針對今年房市概況，營建業者多半認為，房市受到央行管控措施、川普關稅戰等干擾，買氣降溫，購屋族觀望期拉長，不過有建設、科技設廠等利多的區域，個案仍可穩健去化。