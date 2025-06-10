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重電雙雄華城、士電5月營收續繳佳績

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

重電雙雄華城（1519）、士電（1503）10日公告營收，華城5月營收16.28億元，年增29.99%；累計今年前五月營收81.64億元，年增41.81%，單月、累月均創同期新高紀錄。

士電5月營收28.14億元，年增15.15%、月增9.56%；累計今年前五月營收156.77億元，年增2.36%，單月營收創近16年同期新高、累月營收創同期新高紀錄。

士電指出，目前在手訂單滿檔，能見度可達2027年以上，且受惠台電強韌電網計畫、綠能產業、半導體擴廠、AI資料中心建置等，陸續都有接獲新訂單。

華城指出，電力產業受到 2050 年淨零排放議題逼近發酵、AI 資料中心及邊緣 AI應用等新興科技持續暢旺，綠能建設、電力基礎建設及電力品質改善等循環需求下，綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場已成為公司目前及未來三個主要成長動能。

至於川普關稅戰，華城先前表示，電力設備仍然供不應求，仰賴進口比例高，外銷團隊新接訂單已經提早啟動合約加入售價含關稅變動吸收條款，先前已接訂單則同步積極與客戶進行友好協商轉嫁，關稅政策對整體營運尚在可控範圍內。

華城 綠能 營收

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