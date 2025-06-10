南山壽公布5月自結營利 盈利回正賺0.13億
南山人壽今日公布5月自結營利，南山人壽表示，5月新契約保費達68.3億元，較去年同期下滑6%，當月稅前虧損30.8億元，但稅後仍小幅獲利0.13億元；累計今年前五月合併自結稅後淨利達31.2億元。
南山人壽表示，儘管本月營運受關稅政策及匯率波動影響，公司已獲金管會核准適用外匯價格變動準備金新制，有助平穩獲利。5月合併營業收入淨額達274.6億元，累計前五月為1761.9億元。新契約保費以投資型年金、美元理財型及高保障商品為主力，醫療險商品持續穩健成長。
此外，南山人壽指出，公司目前致力於推動數位轉型，導入金管會核准的「金融Fast-ID」行動投保技術，採用生物辨識替代傳統簽名，提升投保流程安全與效率，未來將擴展至理賠與保全服務，提升強化客戶體驗與服務品質。
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