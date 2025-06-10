統一超營收／5月創歷史次高紀錄 掌握會員、抗暑商機

統一超（2912）10日公布5月營收300.5億元，年增6.6%，單月創歷史同期新高、歷史次高紀錄，前五月營收1,432.2億元，年增5.2%，也創歷史同期新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續穩健展店，深耕會員、鮮食、咖啡、預購、飲料等持續創新商品與服務，並串聯線上線下平台提供多元便捷的購物管道；轉投資事業包括統一生活(康是美)、菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN深化會員服務及提升點數應用，提供1,850萬會員便利消費體驗，有效帶動5月會員交易金額持續創歷史同期新高，年增超過一成。結合統一（1216）集團推出的「Love mom」母親節活動、端午節全店會員消費優惠，帶動CITY系列、飲料、零食等商品銷售；同時深耕高價值會員推展「OPEN!PRIMA會員訂閱制」提供會員多種優惠好康，並於繳稅季期間加碼OPENPOINT點數折抵綜合所得稅活動，持續放大OPENPOINT點數效益。

台灣7-ELEVEN鮮食持續販售多元差異化商品，夏季消暑正餐首選涼麵、冷麵持續熱銷，並開發健康訴求輕食餐盒、沙拉、輕食小點、季節蔬果，嚴選多樣化高品質切片水果，受惠氣溫升高與檔期優惠活動，帶動相關類別業績穩健成長；夏日企劃東南亞主題祭出一系列南洋風餐點、攜手農糧署，將優質在地米運用於鮮食商品；同時扣連「國際白飯節」、「國際漢堡日」、「世界牛奶日」等主題日，以美味輕食搭配CITY系列飲品、冷藏飲料帶來食飲組合生活提案，持續扮演社會廚房的角色，滿足消費者即食即飲需求，鮮食整體成長近一成。

邁入夏日旺季，台灣7-ELEVEN針對高溫炎熱的體感商機，飲料、冰品、啤酒等類別持續開發話題新品，抗暑需求帶動飲料類別成長逾一成；CITY 系列強化多元品牌定位及差異化商品，滿足現調飲品夏季需求。CITY PRIMA 「衣索比亞·耶加雪菲」、「瓜地馬拉·薇薇特南果」的雙風味輪操作及犒賞節日商機，持續擴大市場，成長強勁。CITY 系列主打水果咖啡，並結合創意周邊贈品三天即完銷帶動話題商機。CITY TEA使用在地水果製成「楊枝甘露」、「懷舊鳳梨冰沙」等沁涼消暑飲品及不可思議茶BAR多元展店，整體茶類別業績帶動雙位數成長，挹注整體CITY系列相關業績成長逾一成。一年一度的「冰品抽抽樂」集結逾百款冰品，思樂冰、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋推出季節限定獨家口味，搭配線上線下抽抽樂活動，提供多元的消暑新品。

台灣7-ELEVEN瞄準年輕世代對於個性化小物需求，全店精品集點聯手人氣爆棚的Care Bears、貓貓蟲咖波、拉拉熊推出一系列療癒周邊，藉由IP角色帶動生活週邊商品銷售成長。5月適逢母親節，統一企業集團展開「Love mom」系列活動，串聯7-ELEVEN等超過14個品牌，並貼心特選逾12萬朵哥倫比亞進口康乃馨直送來台；線上平台7-ELEVEN i預購、i划算、iOPEN Mall齊推母親節、端午節等主題活動，包裝零食、水果禮盒銷售上揚，資產避險需求帶動黃金、珠寶類別銷售成長顯著，串聯超過7,000間門市據點提供多元商品和創新零售的OMO生活體驗。

展望6月，台灣7-ELEVEN持續架構超越顧客期待的生活型服務平台，開發適合夏季出遊、抗高溫季節體感型商品，整合線上線下多元服務，提供完善的數位生活體驗，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，積極掌握超商夏日旺季商機。