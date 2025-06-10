大山股東會／蘇文彬續任董座 公司在手訂單滿檔

大山（1615）10日召開股東會，由董事長蘇文彬主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利2元、股票股利0.5元，總股利共2.5元。

今日股東會進行改選董事，董事長由蘇文彬續任，其中一名董事洪碧雲因任期屆滿，改由蘇庭暉擔任，資歷為大山公司經營管理室高級專員，亦是董事長蘇文彬的長子，其餘董事與獨董則沒有變化。

針對今年事業概況，大山指出，由於台商回流設廠方興未艾，AI相關產業興起，其供應鏈擴廠，用電日增，政府持續推動能源政策及台電電網強韌計畫，推升老舊輸配電設備汰換及電網升級，且政府力拚提早四年、在2028年完成，增添對電纜之需求增加，也讓公司25KV~161KV高壓電纜市場擴大，對未來審慎樂觀。

大山指出，儘管近期川普關稅戰增添全球政經不確定性，但線纜為內需產業，除了台電強韌電網計畫外，政府持續推動之都市更新和危老建築更新，都為線纜業帶來良好的需求，目前在手訂單維持滿檔狀態，公司將持續秉持「穩定成長，永續經營」的理念，持續加速生產之自動化、智能化製造及開發附加價值高產品，創造企業價值，善盡社會責任，並獲利回饋予股東。