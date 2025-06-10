永豐餘5月營收年減11% 華紙年減18.1%

永豐餘（1907）集團10日公布5月營收60.4億元，年減11%，前五月營收303.8億元，年減2.5％。

永豐餘日前表示，永豐餘利用沼氣發電技術，協助桃園龜山水資源處理中心轉型為全台第一個綠能沼氣發電廠，下半年起將有售電利益挹注。

預計下半年通過第一型再生能源發電申請正式售電，永豐餘將可透過子公司認列售電收入，此合作案長達20年，未來亦可套用此模式助力各機關企業轉廢為能。

面對外在挑戰，公司表示，持續以拓展多元業務的的長期策略，提升業務組合獲利穩定度，增強面對總體經濟不確定。

旗下華紙（1905）、永豐實（6790）同時公布5月營收，其中華紙5月營收15.3億元，年減18.1%，前五月營收80.4億元，年減10.2%，永豐實5月9.2億元，年減4.9%，前五月營收為45.1億元，年增1.6％。

華紙日前表示，近期台幣升值對公司短期收入造成不利影響，但公司採購與銷售的美元部位相對平衡，預期中長期匯率波動對整體營運影響有限。

至於外銷市場面臨的關稅變化，華紙認為，由於華紙產品銷往全球超過40個國家，涉及多國關稅制度與不同貨幣匯率，將視最終局勢彈性調整市場與產品策略。

至於內需市場，華紙表示，台灣市場目前相對保守，內需動能較弱；而部分海外市場受惠匯率與市場條件不同，仍維持穩健，像是歐洲市場表現不錯。