寶成5月營收年減6.8% 製鞋業務仍成長

製鞋廠寶成工業今天公布5月自結合併營收新台幣216.65億元，較去年同期減少6.8%；1至5月合併營收1102.17億元，較去年同期增加2.4%；不過，5月及前5月製鞋業務營收均較去年同期成長。

寶成工業表示，重要子公司裕元工業5月自結營收為7.11億美元（約新台幣216.03億元），較去年同期減少0.8%，其中製鞋業務營收年增0.5%；1至5月自結營收為34.01億美元，較去年同期成長0.9%，其中製鞋業務累計營收年增5.6%，呈穩健成長態勢。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際5月自結營收人民幣14.97億元（約2.06億美元），較去年同期減少3.3%，但較4月增加9%；1至5月自結營收為人民幣79.78億元（約10.97億美元），年減6.9%，顯示主要營運地區的市場需求依然波動。