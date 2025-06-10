快訊

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

寶成5月營收年減6.8% 製鞋業務仍成長

中央社／ 台北10日電

製鞋廠寶成工業今天公布5月自結合併營收新台幣216.65億元，較去年同期減少6.8%；1至5月合併營收1102.17億元，較去年同期增加2.4%；不過，5月及前5月製鞋業務營收均較去年同期成長。

寶成工業表示，重要子公司裕元工業5月自結營收為7.11億美元（約新台幣216.03億元），較去年同期減少0.8%，其中製鞋業務營收年增0.5%；1至5月自結營收為34.01億美元，較去年同期成長0.9%，其中製鞋業務累計營收年增5.6%，呈穩健成長態勢。

由裕元工業的零售業務獨立分拆上市的寶勝國際5月自結營收人民幣14.97億元（約2.06億美元），較去年同期減少3.3%，但較4月增加9%；1至5月自結營收為人民幣79.78億元（約10.97億美元），年減6.9%，顯示主要營運地區的市場需求依然波動。

營收 新台幣

延伸閱讀

新台幣匯率波及 貨櫃三雄5月營收雙降

豆府、藏壽司、全家餐飲5月營收跳 雙位數成長皆創同期新高

劍麟營收／前5月21.19億元 年增0.88％

橙的營收／5月達4025萬元、年增7.18％ 8年同期新高

相關新聞

華航營收／5月創歷年同期新高 年增3.22%

華航（2610）集團5月合併營收為166.21億元，較去年同期增加5.18億元，增幅3.22%；其中客運收入99.21億...

美對等關稅、台幣急速升值波及 陽明最差4月仍繳出獲利成績

陽明海運（2609）10日公布4月獲利自結數，4月是運價是今年以來最低，貨量又受到美國實施對等關稅衝擊急凍，還有台幣急速...

長榮航營收／5月182.86億元 歷年最佳5月

長榮航（2618）5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月合併營收，年增率為1.1%，客運營收達114.83億元，...

六福營收／5月達1.82億元、年增近三成 續創7年同期新高

六福（2705）10日發布5月營收達1.82億元，年增29.25%，一舉超越2019年5月1.58億元，為7年來同期新高...

生技新兵愛派司蜜月行情犀利大漲逾八成 中籤者6萬落袋

愛派司（6918）10日以承銷價75元正式上市掛牌交易，盤中來到136元，漲幅81.3%，中籤者有萬6萬落袋。愛派司表示...

東元子公司 參與華新增資

東元（1504）昨（9）日公告，子公司東安投資認購華新麗華現金增資新股，以每股19元購入華新麗華1萬7,093張，總金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。