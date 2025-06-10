劍麟營收／前5月21.19億元 年增0.88％

劍麟（2228）於今日公布2025年5月合併營收為新台幣3.94億元，較去年同期減少4.47％。累計2025年1至5月合併營收為21.19億元，較去年同期成長0.88％表現。

劍麟表示，雖5月營收受到中國大陸五一長假影響，部分客戶因假期因素導致拉貨天數減少，進而使單月出貨動能略為趨緩，惟整體汽車安全零組件需求仍具支撐力，尤其旗下膝蓋式及側邊安全氣囊、氣簾充氣殼體、預縮式安全帶精密導管等主力產品，持續獲得主要Tier 1客戶穩定訂單，帶動整體產能稼動率仍持續維持一定水準。

劍麟指出，隨著持續與主要Tier 1客戶合作，投入預縮式安全帶、安全氣囊、轉向系統等新款產品的研發與技術升級，致力於提升產品附加價值與技術門檻，滿足車廠對高可靠性與高性能零組件的嚴格要求，進一步鞏固雙方長期良好合作關係，加上，劍麟在多元產品線、多區域生產基地的布局優勢，以及深厚的關鍵技術研發能力，持續朝向系統整合供應商目標邁進，不僅有助於提升整體營運效益，亦為未來成長注入良好動能。