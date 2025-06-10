快訊

新冠疫情預估大失準！高峰已過 染疫人次171萬下修到42萬

從街頭走回書房 重量級評論家南方朔肺炎辭世享壽80歲…家人證實

將任高鐵董座突爆濫用公務車去推拿 史哲：舊傷復發順路裹膏藥

台新金前五月賺65.6億元 銀行獲利年增16%、續創同期新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新金（2887）10日公布5月自結盈餘，5月自結稅後純益5.6億元，累積前五月稅後純益65.6億元，累計每股稅後純益（EPS）0.44元。子公司台新銀累積前五月稅後純益為82.5億元，年增16%，續創歷年同期新高。

台新金5月自結稅後純益5.6億元，月減55.9%，年減60%，累積前五月稅後純益65.6億元，年減19.1%，累計每股稅後純益（EPS）0.44元。

台新銀行5月稅後純益14.6億元，累積稅後純益為82.5億元，年增16%，續創歷年同期新高。核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利較去年同期成長16%。資產品質維持穩健，截至5月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為927.52%。

台新證券5月稅後純益2.4億元，與上月相較獲利增加，主要是因證券市場指數上升及公司操作績效提升，致營業證券評價利益及處分利益增加；累計前五月稅後純益4.4億元，較去年同期減少，主要是因本期證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。

台新人壽5月稅後淨損8.9億元，累計稅後淨損9.4億元，主要是因台幣升值致兌換損失增加，及業績成長致初年損增加影響。

台新金 台幣升值

延伸閱讀

遠傳5月稅後淨利11.63億、年增10.7% EPS 0.32元

投資新趨勢x保健新知 華南永昌證券6月17日講座熱烈報名中

中信金2025年前五月賺246億元

京城銀賣子證券給街口

相關新聞

華航營收／5月創歷年同期新高 年增3.22%

華航（2610）集團5月合併營收為166.21億元，較去年同期增加5.18億元，增幅3.22%；其中客運收入99.21億...

美對等關稅、台幣急速升值波及 陽明最差4月仍繳出獲利成績

陽明海運（2609）10日公布4月獲利自結數，4月是運價是今年以來最低，貨量又受到美國實施對等關稅衝擊急凍，還有台幣急速...

長榮航營收／5月182.86億元 歷年最佳5月

長榮航（2618）5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月合併營收，年增率為1.1%，客運營收達114.83億元，...

六福營收／5月達1.82億元、年增近三成 續創7年同期新高

六福（2705）10日發布5月營收達1.82億元，年增29.25%，一舉超越2019年5月1.58億元，為7年來同期新高...

生技新兵愛派司蜜月行情犀利大漲逾八成 中籤者6萬落袋

愛派司（6918）10日以承銷價75元正式上市掛牌交易，盤中來到136元，漲幅81.3%，中籤者有萬6萬落袋。愛派司表示...

東元子公司 參與華新增資

東元（1504）昨（9）日公告，子公司東安投資認購華新麗華現金增資新股，以每股19元購入華新麗華1萬7,093張，總金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。