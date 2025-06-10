台新金前五月賺65.6億元 銀行獲利年增16%、續創同期新高
台新金（2887）10日公布5月自結盈餘，5月自結稅後純益5.6億元，累積前五月稅後純益65.6億元，累計每股稅後純益（EPS）0.44元。子公司台新銀累積前五月稅後純益為82.5億元，年增16%，續創歷年同期新高。
台新金5月自結稅後純益5.6億元，月減55.9%，年減60%，累積前五月稅後純益65.6億元，年減19.1%，累計每股稅後純益（EPS）0.44元。
台新銀行5月稅後純益14.6億元，累積稅後純益為82.5億元，年增16%，續創歷年同期新高。核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後淨利較去年同期成長16%。資產品質維持穩健，截至5月底逾放比為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為927.52%。
台新證券5月稅後純益2.4億元，與上月相較獲利增加，主要是因證券市場指數上升及公司操作績效提升，致營業證券評價利益及處分利益增加；累計前五月稅後純益4.4億元，較去年同期減少，主要是因本期證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分利益減少。
台新人壽5月稅後淨損8.9億元，累計稅後淨損9.4億元，主要是因台幣升值致兌換損失增加，及業績成長致初年損增加影響。
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