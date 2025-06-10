汎德永業營收／5月52.4億元、前五月234.8億元 優於國內新車銷售市場

汎德永業（2247）5月合併營收52.4億元，較去年同期減少14.18%；累計今年1-5月合併營收234.8億元，較去年同期增加0.65%，銷售成績持續優於國內汽車銷售市場。

在美國對等關稅與貨物稅政策議題影響下，消費者觀望態度濃厚，台灣新車市場前5月銷售呈現年減13.8%。汎德永業強調，經銷品牌產品陣容強勁，包括BMWX1、X2、X3 及1系列、 2 系列、2AT，以及熱門電動車 iX2 與 iX1 銷售數量穩定增加，加上Porsche純電車款 Macan EV 、休旅車Cayenne Coupe新車交付熱絡，經銷品牌新車前五個月累積銷量較去年同期逆勢成長6%，推升前5月合併達營收234.8億元，銷售成績持續優於國內汽車銷售市場。

汎德永業進一步指出，在貨物稅與關稅議題尚未明朗化前，消費者購車心態趨於保守且觀望，預期將因此造成遞延交車情況，然觀察台灣民眾對於豪華品牌購車的需求仍然存在，加上BMW 與 Porsche 今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，待政策明朗化後可望進一步推升民眾購車需求，整體而言，目前公司在手訂單仍維持一定水位，預期下半年新車銷售表現將持續保有優於整體車市的潛在動能，公司對新車銷售表現展望仍樂觀看待。

此外，BMW最新發表的全新2系列Gran Coupé，預計將導入220 Gran Coupé M Racing Edition與限量50台的M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition。