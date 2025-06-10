華航營收／5月創歷年同期新高 年增3.22%
華航（2610）集團5月合併營收為166.21億元，較去年同期增加5.18億元，增幅3.22%；其中客運收入99.21億元，較去年同期增加1.46億元，增幅1.49%，雙創歷年同期新高。
5月甫結束TTE台北國際觀光博覽會，華航各航線表現不俗，其中開票量最多的航點為首爾 (仁川)、曼谷以及東京 (成田)，對於短假期旅遊安排上較有彈性，深受旅客青睞。長程航線部分，5月以布拉格、羅馬及維也納載客率最佳，平均皆有8成5以上，6月銷售也持續暢旺；西雅圖等訂位率亦達9成。
另外，華航攜手美國西南航空打造越洋線轉接航網，未來旅客可透過華航直飛西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美超過30座城市的綿密航線，優化轉機體驗。
貨運方面，5月收入53.83 億元，較去年同期增加 3.38億元，增幅6.70%。5月中旬因中美關稅協商取得進展，使得航空貨運影響減緩，市場需求逐步回穩，華航因應出口需求變化，靈活調整貨機航班部署，5月整體貨運營收表現穩定。隨著第10架777F貨機已交付並投入營運，有助推升營運成長動能，華航將持續掌握國際空運市場情勢，彈性調整航網布局，充分利用客貨機運能，優先增攬高價與高時效貨源，以擴大營收與獲利。
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