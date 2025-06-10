新光金前五月虧損312億元 新壽將發債250億元厚實資本

新光金（2888）10日公布2025年5月份自結損益，5月單月合併稅後淨損148.3億元，累計前五月合併稅後淨損312.1億元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後淨損1.77元。新光金表示，單月虧損主要是旗下子公司新光人壽因台幣大幅升值致認列匯兌未實現評價損失所致。新光人壽5月單月稅後淨損153.7億元，累計前五月稅後淨損302.4億元。

新光金指出，近期台幣兌美元匯率強升，造成壽險業者共同面臨財務報表匯兌評價的問題，此匯兌損失是會計制度下評價變動之未實現損失，並非實際發生損失，且壽險業是非常特殊的行業，資產負債存續期間，實際經營宜考量產業本質以長期觀點衡量，投資人不需過度解讀中短期波動對帳面數字變化的影響。

新光金表示，為持續穩健財務結構及強化清償能力，已完成轉投資新光人壽70億元，同時新光人壽亦預計發行具資本性質債券上限250億元，以厚實資本，提升財務韌性。

子公司新光人壽5月單月稅後淨損153.7億元，累計稅後淨損302.4億元，每股稅後淨損3.66元。新光金說明，新壽在投資方面，由於5月台幣升值 2.088 元短期內升值幅度過大，雖在外匯價格變動準備金新制下，已動用外匯價格變動準備金充抵降低衝擊，但仍對5月損益產生影響。

但新光人壽保險本業穩定發展，持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，持續推動外幣保單及價值型商品銷售，前五月份保單銷售力道良好，初年度保費較去年同期成長 15%達 206 億元，外幣保單維持穩健動能，銷售金額較去年同期成長 34%，佔初年度保費比重約五成。

新光銀行5月單月稅後純益4.7億元，受員工安置成本提列之影響，前五月累積稅後純益7.6億元，每股稅後純益3.66元，淨利息收入與淨手續費收入均優於去年同期，年增率分別為 6%及 18%。

元富證券5月單月稅後純益2.3億元，在自營操作得宜下，較前一個月轉虧為盈；受員工安置成本提列之影響，前五月累積稅後虧損12.6億元，每股稅後淨損0.79元。

新光金表示，近期中華信評及標準普爾亦將新光金控及主要子公司的信評結構調升至與台新金控集團相當的水準，反映中華信評對於合併後集團信用結構的看法，新光人壽與新光銀行在合併後仍將是核心子公司，且元富證券在新集團旗下仍將為高度策略性的子公司。

國際評等方面，標準普爾(S&P Global Company)將新光人壽的信用評等自「BBB-」調升至「BBB+」，展望負向；新光銀行亦自「BBB-」調升至「BBB+」，展望發展中。

國內評等方面，中華信評將新光金控的長期評等由「twA」調升至「twA+」，展望負向。與此同時，新光人壽長期評等由「twA+」調升至「twAA-」，展望負向；新光銀行由「twA+」調升至「twAA-」，展望發展中；元富證券由「twA」調升至「twA+」，展望負向。