亞泥營收／5月63.7億元 前五月292.4億元、年增2.1%

亞泥（1102）10日公布5月合併營收63.7億元，微幅小衰1.39%，累計今年前五月合併營收292.4億元，年增2.08%。儘管面臨諸如關稅戰以及多項國際政經議題挑戰，亞泥業績表現仍顯示公司具備穩健經營實力與風險應對能力。

據了解，亞泥台灣市場主要動能來自水泥銷量回升，相較於去年同期花蓮地震造成低基期效應，今年市場需求明顯回暖。此外，亞泥子公司亞東預拌和嘉惠電廠二期表現，以及投資產生的股利收入，也進一步帶動整體營收增長。

大陸市場表現，也呈顯銷量逐步回穩情況。亞泥透過靈活的價格策略，掌握市場動態，鞏固競爭優勢，整體表現仍優於市場預期。

亞泥強調，在全球政經局勢不確定的影響下，公司將持續深化本業發展，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。