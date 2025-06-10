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柏文營收／5月4.93億元 年增13.7%創新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

柏文（8462）10日公告5月營收表現，單月為4.93億元，續創同期及單月歷史新高，月增2.4%，年增13.7%。該公司並規劃第3季及第4季分別有3處新據點開幕，至今年底，全台灣將有86家「健身工廠」，可進一步挹注營運表現。

柏文表示，最近三年營收呈現逐月成長，屢創同期新高、歷史新高，而且「健身工廠」會員人數已連續36個月增長，可見疫情之後，台灣健身市場持續穩定成長，民眾更願意投資自己的健康身體與健美體態，健身運動逐漸成為台灣民眾的剛性需求，變成生活的一部分。

截至5月底，「健身工廠」今年已有台南市新市廠及桃園市青埔廠分別於2月24日及4月29日投入營運；台南市西門廠也於5月13日開始預售，預計6月26日開幕，「健身工廠」旗下廠館數將一舉突破80家。下半年，「健身工廠」於第3季及第4季分別規劃3處新據點開幕，至今年底，全台灣就會有86家「健身工廠」提供全台民眾最佳健身體驗。

該公司並指出，運動部預計於今年9月9日正式掛牌，5月22日召開的健康台灣推動委員會第四次委員會議，教育部政務次長張廖萬堅表示，為鼓勵全民運動，運動部成立後研議「運動幣」的發放，最快明年下半年推出，也期盼修法擴大企業投資運動產業減稅額度。

此次委員會議聚焦於全民運動，台灣運動風氣已經形成，現在加上國家政策鼓勵，相信會有愈來愈多的民眾喜歡運動、投入健身，台灣運動休閒產業將邁入另一個高速成長階段。

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