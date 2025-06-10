國泰金累計前5月稅後淨利386.5億元 EPS 2.64元

國泰金（2882）5月稅後淨利52.4億元，累計今年前5月稅後淨利386.5億元，EPS為2.64元；今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰人壽不受新台幣強升影響，單月獲利轉正，國泰人壽5月稅後淨利4.4億元，累計今年前5月稅後淨利161.1億元。儘管5月新台幣強升7%，但單月獲利轉正，主因避險操作因應得宜，且申請外匯價格變動準備金新制獲准，有助抵禦外匯波動風險，整體匯兌影響可控。

今年以來金融市場波動上升，但投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。5月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為97億元及39億元，維持強勁增長動能。

5月美國貿易及財政政策不確定性持續擾動市場，並衝擊美元資產信心；隨美元指數走弱，牽動外資大舉匯入及出口商拋匯，新台幣延續4月下旬以來升勢，新台幣兌美元單月大幅升值近7%。

國泰人壽年初就已機動調整外匯避險策略，為新台幣潛在升值風險預做因應，包括拉高傳統避險比例、拉長避險天期，及增加替代避險中雜幣配置等，並於5月申請外匯價格變動準備金新制獲得核准，都有助有效管理外匯風險，截至5月底外匯價格變動準備金餘額仍為正數，整體匯兌波動對財務影響可控。

在資本方面，5月淨值比逾7.5%，RBC比率也遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽表示，將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

保險業務方面，5月初年度保費穩居業界第一。A&H商品銷售單月FYP月成長11%，主因5月推出「好康愛防癌定期保險(外溢型)」，除提供初次罹癌(重度)一次性給付，也聚焦女性常見特定癌症(乳癌、子宮頸癌)提供額外給付，並加入更年期常見的尿失禁及骨折等保障，搭配身故或滿期保險金設計，滿足保戶靈活運用醫療給付需求。

國泰世華銀累計獲利續創同期新高，國泰世華銀行5月稅後淨利36.2億元，累計前5月稅後淨利195.1億元，年成長16%。受惠放款動能強健，資金成本控制得宜，推升淨利息收入呈雙位數成長；截至5月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1,171%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，稅後淨利續創新高，國泰產險5月稅後淨利1.5億元，累計前5月稅後淨利續創同期新高達13.9億元，年成長40%。5月簽單保費33.9億元，累計簽單保費達166.3億元，年成長11%。車險方面累計簽單保費年成長5%；火險方面累計簽單保費年成長25%；工程險持續關注風電綠能公共等業務，累計簽單保費年成長38%。

國泰證券台股累計經紀市占率續創新高，國泰證券年5月稅後淨利2.8億元，累計前5月稅後淨利12.8億元，較去年同期減少27%，主要受美國關稅政策不確定性之影響，投資人觀望情緒增加，市場動能趨緩；截至5月底台股累計經紀市占率達4.32%，創歷史新高。此外，複委託成交量較去年同期成長49%，維持市占龍頭地位。

國泰投信稅後淨利維持雙位數成長，國泰投信5月稅後淨利2.3億元，累計前5月稅後淨利12億元，年成長25%，總管理資產規模為2.1兆元，較去年同期成長14%。

台股部分，5月投資人趁市場修正時大量逢低承接，成為這波反彈的贏家，根據集保統計資料，國泰永續高股息ETF（00878）5月底自然人受益人數達175萬人，再創歷史新高，持續為最多受益人投資的ETF。