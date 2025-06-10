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陽明營收／5月123.58億元 月減1.08%、年減26.98%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）5月單月營收為123.58億元，較4月營收減少1.35億元，減幅為1.08%，較去年同期營收減少新台幣45.67億元，減幅為26.98%。

陽明2025年累計前五個月營收為703.68億元，較去年同期營收新台幣756.71億元，減少新台幣53.03億元，減幅為7.01%。

陽明海運表示，5月營收因受美國關稅後續發展影響，五月市況有所改善，惟受新台幣升值影響致使本月營收較上月減少。

展望目前市場概況，在2025年5月12月中美雙方宣布對等關稅暫緩後，為近期貨櫃航運市場帶來利多，推升現貨運價上漲，在船舶調度上Premium Alliance 近期以彈性應變美國線貨載需求為優先，以符合市場需要。

另針對主要港口狀況，歐洲主要港口鹿特丹港、安特衛普港和漢堡港持續壅塞，隨著傳統旺季即將到來，碼頭壅塞情況可能持續至8月；上海港、新加坡港及巴生港同樣面臨船舶到港高度集中進而影響船期延誤。

陽明海運 營收 新台幣

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