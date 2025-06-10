大同營收／5月41.8億元 年增4.34%

大同（2371）10日公告5月營收41.8億元，受惠電子代工事業群在川普關稅政策下ODM客戶拉貨暢旺，同時，電力事業群各項電力設備產品亦穩定供貨國內外客戶，單月營收較去年同期成長4.34%；繼今年前4月營收年增幅轉正後，前5月營收成長幅度持續增加，年增1.54%、達190.14億元。

大同表示，隨著海外接單的持續挹注，公司在手訂單金額已超越上月的210億元，並且持續墊高，這顯示明、後年的營運表現將無後顧之憂。

深入分析核心事業，電力事業群在5月營收年成長逾7%，累計營收年增約10%，毛利率也較去年同期有所上揚。

各事業部表現皆不俗，其中又以智慧電表事業部最為亮眼，由於出貨台電與日本電力公司，其營收較上月翻倍成長，達140%，年增幅更超過6成。

大同指出，公司將配合日本電力公司標案進程，進一步推升次世代智慧電表的營收貢獻。

在重電事業方面，變壓器市場需求保持穩定，除了持續出貨台電及民間企業，也積極拓展柬埔寨、印尼等東協市場的接單，月營收年成長近9%，累計營收年攀升超過4成。

此外，馬達外銷事業則受惠於美國關稅政策，中小型及客製化馬達持續出貨，累計營收年成長逾7%。

至於電纜事業，在民間工廠新建、集合住宅等需求帶動下，來自非公部門的訂單呈現上升趨勢，產能維持滿載。

另一方面，節能商用空調事業部配合政府節能政策，累計營收也呈現5.5%的年成長率。

大同說明，鑑於目前海外市場訂單需求孔急，公司將利用即將加入的觀音廠重電新產能，藉由靈活與快速的交貨時程，積極爭取海外政府標案與民間訂單。