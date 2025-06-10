國泰金5月稅後賺52.4億元、EPS 2.64元 累計稅後賺386.5億元

國泰金（2882）10日公布，2025年5月稅後純益52.4億元，累計稅後純益達386.5億元，每股稅後純益（EPS）為2.64元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後純益續創歷史新高。

國泰人壽不受台幣強升影響單月獲利轉正：國泰人壽5月稅後淨利4.4億元，累計稅後淨利達161.1億元。儘管5月台幣強升7%，但單月獲利轉正，體現國泰人壽避險操作因應得宜，且申請外匯價格變動準備金新制獲准，有助抵禦外匯波動風險，整體匯兌影響可控。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。

5月美國貿易及財政政策不確定性持續擾動市場，並衝擊美元資產信心；隨美元指數走弱，牽動外資大舉匯入及出口商拋匯，台幣延續4月下旬以來升勢，台幣兌美元單月大幅升值近7%。惟國泰人壽於年初即已機動調整外匯避險策略，為台幣潛在升值風險預做因應，包括拉高傳統避險比例、拉長避險天期，及增加替代避險中雜幣配置等，並於5月申請外匯價格變動準備金新制獲得核准，皆有助有效管理外匯風險，截至5月底外匯價格變動準備金餘額仍為正數，整體匯兌波動對財務影響可控。在資本方面，5月淨值比逾7.5%，RBC比率亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

國泰世華累計獲利續創同期新高：國泰世華銀行5月稅後淨利36.2億元，累計稅後淨利195.1億元，年成長16%。受惠放款動能強健，資金成本控制得宜，推升淨利息收入呈雙位數成長；今年以來信用卡簽帳金額穩定成長，保險與基金等財富管理商品銷量佳，聯貸收入增加，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至5月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率為1171%，資產品質維持穩健。

國泰產險簽單保費維持雙位數成長，稅後淨利續創新高：國泰產險5月稅後淨利1.5億元，累計稅後淨利續創同期新高達13.9億元，年成長40%。國泰產險秉持「質量並重」政策，積極累積客戶及業務基盤，簽單保費維持雙位數成長；透過定期檢視商品及通路損益狀況，落實風險管理，提升業務品質，各險商品損失率維持穩健水準。金融市場5月表現震盪，面臨市場波動與不確定性，投資團隊將持續關注市場動態審慎布局，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

國泰證券台股累計經紀市占率續創新高：國泰證券年5月稅後淨利2.8億元，累計稅後淨利12.8億元，較去年同期減少27%，主要受美國關稅政策不確定性之影響，投資人觀望情緒增加，市場動能趨緩。面對市場不確定性升高，國泰證券仍致力於提供客戶貼近個人需求的證券投資服務。截至5月底台股累計經紀市占率達4.32%，創歷史新高。此外，複委託成交量較去年同期成長49%，維持市占龍頭地位。展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信稅後淨利維持雙位數成長：國泰投信5月稅後淨利2.3億元，累計稅後淨利12億元，年成長25%，總管理資產規模為新台幣2.1兆元，較去年同期成長14%。對等關稅暫緩後，5月美股持續低檔反彈，跌幅收斂，美債殖利率在市場擔心美國財政赤字擴大下持續上升，但從評價面角度，10年期美債殖利率4.5%以上具備長期投資價值；台股部分，5月投資人趁市場修正時大量逢低承接，成為這波反彈的贏家，根據集保統計資料，國泰永續高股息ETF（00878）於5月底自然人受益人數達175萬人，再創歷史新高，持續為最多受益人投資的ETF。