富邦金5月稅後淨損57.9億元、EPS 2.89元 累計稅後純益394.9億元

富邦金（2881）10日公布，2025年5月自結合併稅後淨損57.9億元，累計前五月稅後純益394.9億元，每股稅後純益(EPS)為2.89元。子公司台北富邦銀行單5月及累計前5月獲利皆創歷年同期新高；富邦產險累計前5月獲利為歷年同期次高；富邦證券單5月獲利為歷年同期次高。

富邦人壽5月稅後淨損為91.4億元，主係受到美國關稅政策影響，致使全球金融市場，包含股、債、匯市，全面產生變化，進而衍生影響5月匯率大幅波動，5月台幣兌美元急升近7%產生兌換損失，累計前5月稅後純益158.1億元。本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入及股票股利收入。

匯市方面，5月台幣兌美元升值幅度達6.98%，創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅。自4月台幣升值趨勢開始，富邦人壽已透過提高傳統避險及一籃子避險比重，減降未避險美元部位，以因應匯率可能的變動。考量匯率波動不確定性，除原有外匯價格準備金，另於5月申請增提100億元，以充實外匯價格變動準備金，後續亦申請採外匯價格準備金新制，並將指定特定負債項下之準備金約80億元轉至外匯價格準備金，已獲得主管機關核准自5月起適用，合計約270億元，於5月份全數用以沖抵匯兌損失，後續富邦人壽將持續監控市場，彈性調整避險部位，以管理匯率風險。股市方面，受到5月份台幣轉為升值格局，資金流入亦帶動台股行情，台股當月指數上漲逾1,110點，台股部位持續實現資本利得。債市方面，美國就業穩健，聯準會強調需更多時間，觀察通膨與經濟變化，在降息預期的推遲下，5月公債利率呈現反彈。富邦人壽持續關注流動性管理，保留帳上充足現金，以彈性因應後續市況變化。

台北富邦銀行5月稅後淨利26.7億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長6%，為歷年5月新高。累計前5月稅後淨利157.1億元，較去年同期成長19%，續創歷史新高，主因存放款規模成長及淨利差提升，財富管理、信用卡及聯貸等業務動能成長，前5月利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長12%及14%，帶動整體營收較同期成長11%。截至5月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為979%，維持良好資產品質。

富邦產險5月稅後淨利3.5億元，受台幣升值產生匯兌損失影響，獲利較上月略降，保險本業收入維持穩健，充分反映業務品質提升與風險控管策略成效。累計前5月稅後淨利24.1億元，較去年同期成長12%。業務表現方面，5月整體簽單保費54.8億元，較去年同期成長2%，其中以火險成長26%表現最亮眼；新種險業務成長動能亦優於市場整體水準4%以上。累計前5月簽單保費收入309.3億元，年成長10%，簽單市占率24.6%，透過產品多元性，提供全面的保障服務，持續位居市場領先地位。

富邦證券5月稅後淨利6.7億元，且較上月成長114%，受惠5月台股日均值增加且台股加權指數展現反彈態勢，帶動經紀收入成長，金融資產部位獲利亦顯著回升。累計前5月稅後淨利26.4億元，較去年同期減少32%，主因今年累計前5月日均值年減16%，5月底台股加權指數較去年底跌逾1,600點，致證券經紀收入、金融資產部位損益較去年同期減少。