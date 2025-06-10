雲豹能源儲能、綠電雙動能齊發 5月營收年增193%

雲豹能源今（10）日公告2025年5月營收成果，單月合併營收7.53億元，較去年同期增加193%，累計前五月營收為31.44億元，較去年同期增加114%，整體表現受惠於工程收入與綠電交易雙引擎動能，展現集團穩健成長態勢。

雲豹能源5月單月營收以工程收入最高，合計4.47億元，占比59%，主要來自旗下儲能子公司台普威能源電池櫃安裝工程收入認列，帶來顯著挹注；其次發售電收入則為2.45億元，占比33%，主因為集團子公司天能綠電轉供量持續攀升，推升發售電收入較去年同期增加197%，在綠電市場中表現亮眼。

同日，集團旗下子公司天能綠電今日興櫃首日上演蜜月行情，盤中最高飆上299元，漲幅高達273.75％，最終收盤價為282.5元，漲幅253.13%，一舉榮登能源股股王與當日興櫃漲幅王，展現市場高度認同，為集團注入全新成長動能。

雲豹能源總經理趙書閔表示，集團持續深化綠能全方位布局，推動營收規模穩步擴大。5月份營收大幅成長，不僅展現集團在綠能工程領域的領先執行力，也體現出天能綠電在市場中的強勁競爭優勢。未來將持續擴大能源整合服務版圖，專注國內綠能市場，並放眼菲律賓、日本、越南等地的海外專案，攜手企業夥伴共創低碳、永續新價值，為台灣能源轉型貢獻更大力量。

雲豹能源旗下台普威能源憑藉工程整合能力與專案執行力，完成多項前瞻性儲能案，其中包括台電首件儲能雙邊合作案及全台首座大型變電所儲能系統，加上攜手錸寶集團建置60MW儲能案場等實績，在台已累積459 MW / 1201 MWh儲能開發建置總裝置容量，奠定本土儲能業界領導地位，未來隨著國內儲能工程陸續認列與海外布局擴展，預期將持續推升集團營收表現。

同時，集團售電事業亦展現強勁動能，旗下天能綠電穩居台灣最大民營售電商，根據能源署售電月報統計，2025年1月到4月天能綠電綠電交易量達1.07億度，穩居全台第一，展現領先市場的競爭優勢與成長潛力。