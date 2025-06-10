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八方雲集股東會／成立美國總部 瞄準台商聚落需求快速成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
八方雲集10日召開股東會，由董事長林欣怡主持。八方雲集/提供
八方雲集10日召開股東會，由董事長林欣怡主持。八方雲集/提供

八方雲集（2753）10日舉辦股東會，八方雲集集團董事長林欣怡表示，集團預計於今年下半年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，藉此深耕中南部市場。德州擁有超過3,000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，加上台積電（2330）、鴻海（2317）等台灣科技大廠紛紛前往德州設廠，帶動當地台商聚落與消費需求快速成長，八方雲集選擇在此時點進軍德州，可望搭上台商投資熱潮，未來加州與德州雙核心布局的成熟化，將有利於更多海外市場的快速複製。

八方雲集股東會通過2024年度財務報告與盈餘分配案，根據公告內容，2024年全年合併營收達80.28億元，年增9.37%；稅後純益6.02億元，年增8.63%；每股稅後盈餘9.05元。董事會決議配發每股現金股利8元，股利配發率達88.4％，現金股利跟配發率都是歷年的新高。

林欣怡表示，面對全球餐飲業通膨壓力、原物料人力成本上漲、長期缺工及消費者支出習慣改變等多重挑戰，八方雲集集團仍能交出超越同業的優異表現，可歸因於「集團成立27年來，始終專注於消費者日常三餐的剛性需求市場，針對不同飲食場景提出多品牌解決方案，像是主力品牌「八方雲集」與「梁社漢排骨」皆持續穩健發展、深耕民生基礎需求，在市場中已經站穩陣腳；而在國際市場，則加速拓展布局、積極推進美國發展，充分展現集團的品牌韌性與全球視野。」

截至5月底，八方雲集集團全球總店數已達1,371家，其中台灣1,284家、香港76家、美國11家。在「汰弱留強」策略執行下，集團2024年雖然總店數淨增長13家，但實際新展店數達77家，透過優化門市組合帶動整體營運效益提升；而美國市場也從2023年的6家店穩健成長至2024年的11家，展現良好的拓展步調。

八方雲集下午並公告5月營收達7.06億元，年成長8.35%，受惠於持續展店擴大營收量體，八方雲集品牌5月淨展店11家，梁社漢排骨品牌淨展店5家，都延續穩定成長的態勢，且今年前五月累計營收達35.89億元，成長12.52%，累計營收及歷史單月同期營收都持續創下歷史新高。

展望未來，八方雲集集團將持續聚焦四大成長動能，第一，強化多品牌的協同綜效，透過八方雲集、梁社漢排骨等核心品牌組合，擴大消費覆蓋率與加盟經營彈性，滿足不同消費族群需求；第二，落實「汰弱留強」展店策略，不單純追求展店絕對數字，而是以品牌價值與營業利益為前提，提升門市效益與經營品質。

第三，發展高毛利商品組合，如金牌牛肉麵系列、梁師傅排骨麵、雞菲力系列等新品項開發，增加消費者點餐組合的多樣化，提高來客數與整體營收結構；第四，積極推進海外市場拓展，以美國加州、德州為雙核心據點，在成功營運模式更穩健後，不排除拓展至其他州別甚至其他國家市場，透過標準化複製達到規模經濟效果。

營收 八方雲集

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