八方雲集股東會／下半年成立美國總部加速海外布局

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）10日召開2025年股東常會，會中通過2024年度財務報告與盈餘分配案，搶攻海外市場，目標放在美國，集團預計於今年下半年正式在德州成立美國總部籌備辦公室。

八方雲集2024年全年合併營收達80.28億元，年增9.37%；稅後純益6.02億元，年增8.63%；每股稅後盈餘（EPS）達9.05元，年增8.38%，董事會決議配發每股現金股利8元，股利配發率達88.4％，現金股利跟配發率都是歷年的新高，延續穩健高配息政策，展現對股東經營回饋承諾。

八方雲集集團董事長林欣怡表示，面對全球餐飲業通膨壓力、原物料人力成本上漲、長期缺工及消費者支出習慣改變等多重挑戰，八方雲集集團仍能交出超越同業的優異表現，可歸因於「集團成立27年來，始終專注於消費者日常三餐的剛性需求市場。

林欣怡進一步表示，針對不同飲食場景提出多品牌解決方案，像是主力品牌「八方雲集」與「梁社漢排骨」皆持續穩健發展、深耕民生基礎需求，在市場中已經站穩陣腳；而在國際市場，則加速拓展布局、積極推進美國發展，充分展現集團的品牌韌性與全球視野。

2025年將是加速成長的重要一年，除了持續深耕台灣本土市場，更將積極推進國際化布局，期許透過多品牌協同、展店優化、高毛利商品開發與海外拓展四大策略主軸，為消費者、投資人、股東與員工創造更大的價值，鞏固集團在多品牌加盟連鎖餐飲市場的領導地位。

截至2025年5月底，八方雲集集團全球總店數已達1,371家，其中台灣1,284家、香港76家、美國11家。在「汰弱留強」策略執行下，集團2024年雖然總店數淨增長13家，但實際新展店數達77家，透過優化門市組合帶動整體營運效益提升。

美國市場也從2023年的6家店穩健成長至2024年的11家，展現良好的拓展步調；繼加州穩定經營後，集團目前已完成簽約的新門市尚有8家，預計下個月底將於南加州阿卡迪亞（Arcadia）開設第12家門市，持續深耕西岸市場，為強化美國營運布局，集團預計於今年下半年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，

八方雲集將藉此深耕中南部市場。德州擁有超過3,000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，加上台積電（2330）、鴻海（2317）等台灣科技大廠紛紛前往德州設廠，帶動當地台商聚落與消費需求快速成長，八方雲集選擇在此時點進軍德州，可望搭上台商投資熱潮，未來加州與德州雙核心布局的成熟化，將有利於更多海外市場的快速複製。

今日八方雲集也同時公告了114年5月營收成果，合併營收為新台幣7.06億元，雖較4月的7.05億元月增0.14%，但較去年同期的6.52億元則成長了8.35%，受惠於持續展店擴大營收量體，八方雲集品牌五月淨展店11家，梁社漢排骨品牌淨展店5家，都延續穩定成長的態勢，且今年1至5月累計營收達35.89億元，較去年同期的31.89億元，大幅成長12.52%，累計營收及歷史單月同期營收都持續創下歷史新高。

展望未來，八方雲集集團將持續聚焦四大成長動能，包括：第一，強化多品牌的協同綜效，透過八方雲集、梁社漢排骨等核心品牌組合，擴大消費覆蓋率與加盟經營彈性，滿足不同消費族群需求；第二，落實「汰弱留強」展店策略，不單純追求展店絕對數字，而是以品牌價值與營業利益為前提，提升門市效益與經營品質；第三，發展高毛利商品組合，如金牌牛肉麵系列、梁師傅排骨麵、雞菲力系列等新品項開發，增加消費者點餐組合的多樣化，提高來客數與整體營收結構；第四，積極推進海外市場拓展，以美國加州、德州為雙核心據點，在成功營運模式更穩健後，不排除拓展至其他州別甚至其他國家市場，透過標準化複製達到規模經濟效果。