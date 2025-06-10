快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

八方雲集股東會／下半年成立美國總部加速海外布局

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
八方雲集股東會通過財報並宣布下半年成立美國總部籌備辦公室加速海外布局。業者提供
八方雲集股東會通過財報並宣布下半年成立美國總部籌備辦公室加速海外布局。業者提供

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）10日召開2025年股東常會，會中通過2024年度財務報告與盈餘分配案，搶攻海外市場，目標放在美國，集團預計於今年下半年正式在德州成立美國總部籌備辦公室。

八方雲集2024年全年合併營收達80.28億元，年增9.37%；稅後純益6.02億元，年增8.63%；每股稅後盈餘（EPS）達9.05元，年增8.38%，董事會決議配發每股現金股利8元，股利配發率達88.4％，現金股利跟配發率都是歷年的新高，延續穩健高配息政策，展現對股東經營回饋承諾。

八方雲集集團董事長林欣怡表示，面對全球餐飲業通膨壓力、原物料人力成本上漲、長期缺工及消費者支出習慣改變等多重挑戰，八方雲集集團仍能交出超越同業的優異表現，可歸因於「集團成立27年來，始終專注於消費者日常三餐的剛性需求市場。

林欣怡進一步表示，針對不同飲食場景提出多品牌解決方案，像是主力品牌「八方雲集」與「梁社漢排骨」皆持續穩健發展、深耕民生基礎需求，在市場中已經站穩陣腳；而在國際市場，則加速拓展布局、積極推進美國發展，充分展現集團的品牌韌性與全球視野。

2025年將是加速成長的重要一年，除了持續深耕台灣本土市場，更將積極推進國際化布局，期許透過多品牌協同、展店優化、高毛利商品開發與海外拓展四大策略主軸，為消費者、投資人、股東與員工創造更大的價值，鞏固集團在多品牌加盟連鎖餐飲市場的領導地位。

截至2025年5月底，八方雲集集團全球總店數已達1,371家，其中台灣1,284家、香港76家、美國11家。在「汰弱留強」策略執行下，集團2024年雖然總店數淨增長13家，但實際新展店數達77家，透過優化門市組合帶動整體營運效益提升。

美國市場也從2023年的6家店穩健成長至2024年的11家，展現良好的拓展步調；繼加州穩定經營後，集團目前已完成簽約的新門市尚有8家，預計下個月底將於南加州阿卡迪亞（Arcadia）開設第12家門市，持續深耕西岸市場，為強化美國營運布局，集團預計於今年下半年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，

八方雲集將藉此深耕中南部市場。德州擁有超過3,000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，加上台積電（2330）、鴻海（2317）等台灣科技大廠紛紛前往德州設廠，帶動當地台商聚落與消費需求快速成長，八方雲集選擇在此時點進軍德州，可望搭上台商投資熱潮，未來加州與德州雙核心布局的成熟化，將有利於更多海外市場的快速複製。

今日八方雲集也同時公告了114年5月營收成果，合併營收為新台幣7.06億元，雖較4月的7.05億元月增0.14%，但較去年同期的6.52億元則成長了8.35%，受惠於持續展店擴大營收量體，八方雲集品牌五月淨展店11家，梁社漢排骨品牌淨展店5家，都延續穩定成長的態勢，且今年1至5月累計營收達35.89億元，較去年同期的31.89億元，大幅成長12.52%，累計營收及歷史單月同期營收都持續創下歷史新高。

展望未來，八方雲集集團將持續聚焦四大成長動能，包括：第一，強化多品牌的協同綜效，透過八方雲集、梁社漢排骨等核心品牌組合，擴大消費覆蓋率與加盟經營彈性，滿足不同消費族群需求；第二，落實「汰弱留強」展店策略，不單純追求展店絕對數字，而是以品牌價值與營業利益為前提，提升門市效益與經營品質；第三，發展高毛利商品組合，如金牌牛肉麵系列、梁師傅排骨麵、雞菲力系列等新品項開發，增加消費者點餐組合的多樣化，提高來客數與整體營收結構；第四，積極推進海外市場拓展，以美國加州、德州為雙核心據點，在成功營運模式更穩健後，不排除拓展至其他州別甚至其他國家市場，透過標準化複製達到規模經濟效果。

美國 八方雲集

延伸閱讀

機械出口值連4月成長 公會：匯損影響獲利盼匯率穩定

她問還有人想移民美國？在地人嘆美國夢幻滅 揭年薪分水嶺「相當辛苦」

加州矽谷響應洛杉磯示威 弱勢族群集結抗議政府

美赴中留學生如今不到900人 學者憂恐失去了解中國管道

相關新聞

美對等關稅、台幣急速升值波及 陽明最差4月仍繳出獲利成績

陽明海運（2609）10日公布4月獲利自結數，4月是運價是今年以來最低，貨量又受到美國實施對等關稅衝擊急凍，還有台幣急速...

長榮航營收／5月182.86億元 歷年最佳5月

長榮航（2618）5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月合併營收，年增率為1.1%，客運營收達114.83億元，...

六福營收／5月達1.82億元、年增近三成 續創7年同期新高

六福（2705）10日發布5月營收達1.82億元，年增29.25%，一舉超越2019年5月1.58億元，為7年來同期新高...

生技新兵愛派司蜜月行情犀利大漲逾八成 中籤者6萬落袋

愛派司（6918）10日以承銷價75元正式上市掛牌交易，盤中來到136元，漲幅81.3%，中籤者有萬6萬落袋。愛派司表示...

東元子公司 參與華新增資

東元（1504）昨（9）日公告，子公司東安投資認購華新麗華現金增資新股，以每股19元購入華新麗華1萬7,093張，總金額...

廣越5月合併營收年增35% 振大環球5月營收年增44%

成衣廠廣越（4438）、振大環球昨（9）日公告5月營收均逆勢成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。