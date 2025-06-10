星宇營收／5月34.18億元、年增率32% 創同期新高

星宇航空（2646）2025年5月總營收為34.18億元，年增率32%。6月2日起正式啟航北美市場第四個航點台北-加州安大略航線，成為推動6月營收新動能。

星宇航空累計前五個月總營收達182.1億元，較去年同期成長37%，創歷年同期新高。

其中，5月客運營收26.52億元，年增20%。貨運方面，5月貨運營收為4.23億元，月增12%，年增74%。

隨著夏季來臨，生鮮蔬果產品將進入出貨旺季，加上電子產品出貨持穩，整體市場需求維持良好動能。針對美國商品進口政策變化，星宇將持續密切關注走向，以因應市場可能變化。

航網拓展部分，星宇航空自6月2日起正式啟航北美市場第四個航點台北-加州安大略航線，開航初期每周營運4班，為經常往返大洛杉磯地區的旅客提供更優質舒適的選擇。

目前，星宇航空每周共營運28班直飛北美西岸四大城市，穩健布局跨太平洋航線。此外，星宇航空也看好亞利桑那州的半導體相關產業發展及投資所帶來的日益增長商務旅行需求，預計於明年初開闢台北-鳳凰城航線，進一步強化北美航網布局，提升國際旅客的轉機便利性。除商務市場外，星宇航空亦積極拓展度假航線，預計於8月22日開航台北－宮古島航線，為旅客增添另一處海島度假新選擇。

為迎接暑假旺季需求，星宇航空針對熱門東北亞航點進行增加班次。日本沖繩航線方面，台北出發航班自8月至9月初，將由每周7班增為每周10班；台中出發航班則自8月至10月期間，由每周6班增為每周10班，提供旅客更具彈性的出行選擇。