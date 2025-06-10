快訊

郭書瑤突現身北檢！個資外洩提告社區管委會 庭後回應：事情有點複雜

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航營收／5月182.86億元 歷年最佳5月

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
長榮航空。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影

長榮航（2618）5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月合併營收，年增率為1.1%，客運營收達114.83億元，貨運營收達45.82億元。

客運方面，受惠於5月初的五一連假、日本黃金周及月底的端午連假效應，進一步推升旅遊熱度，帶動訂位需求，短程航線整體載客率近8成。另隨著北美自5月中旬起陸續進入暑假旺季，再加上COMPUTEX舉辦帶動商務旅客往返需求，長程航線整體載客率近8成5。此外為因應暑假旺季，西雅圖航線即日起至9月12日止，每周由10班增至12班，目前台灣飛往北美每周共提供89個航班。

貨運方面，美中雙邊關稅政策放緩，帶動大陸空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，長榮航空將持續充分運用貨機及客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營收穩定增長。

長榮航空 航線 營收

延伸閱讀

崇友營收／前5月26.4億元、年增26% 創同期新高

平和環保營收／5月回穩、月增約2% 受惠環保趨勢與客戶分散策略

富邦媒營收／5月86.3億元 受惠母親節、旅遊票券熱銷

LINEPAY 營收／5月6.37億元 再創歷史新高

相關新聞

美對等關稅、台幣急速升值波及 陽明最差4月仍繳出獲利成績

陽明海運（2609）10日公布4月獲利自結數，4月是運價是今年以來最低，貨量又受到美國實施對等關稅衝擊急凍，還有台幣急速...

長榮航營收／5月182.86億元 歷年最佳5月

長榮航（2618）5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月合併營收，年增率為1.1%，客運營收達114.83億元，...

六福營收／5月達1.82億元、年增近三成 續創7年同期新高

六福（2705）10日發布5月營收達1.82億元，年增29.25%，一舉超越2019年5月1.58億元，為7年來同期新高...

生技新兵愛派司蜜月行情犀利大漲逾八成 中籤者6萬落袋

愛派司（6918）10日以承銷價75元正式上市掛牌交易，盤中來到136元，漲幅81.3%，中籤者有萬6萬落袋。愛派司表示...

東元子公司 參與華新增資

東元（1504）昨（9）日公告，子公司東安投資認購華新麗華現金增資新股，以每股19元購入華新麗華1萬7,093張，總金額...

廣越5月合併營收年增35% 振大環球5月營收年增44%

成衣廠廣越（4438）、振大環球昨（9）日公告5月營收均逆勢成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。