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長榮航營收／5月182.86億元 歷年最佳5月
長榮航（2618）5月合併營收達182.86億元，為歷年最佳5月合併營收，年增率為1.1%，客運營收達114.83億元，貨運營收達45.82億元。
客運方面，受惠於5月初的五一連假、日本黃金周及月底的端午連假效應，進一步推升旅遊熱度，帶動訂位需求，短程航線整體載客率近8成。另隨著北美自5月中旬起陸續進入暑假旺季，再加上COMPUTEX舉辦帶動商務旅客往返需求，長程航線整體載客率近8成5。此外為因應暑假旺季，西雅圖航線即日起至9月12日止，每周由10班增至12班，目前台灣飛往北美每周共提供89個航班。
貨運方面，美中雙邊關稅政策放緩，帶動大陸空運出口需求回溫，同時台灣AI伺服器及半導體設備、東南亞服飾與電子零組件量能穩定，長榮航空將持續充分運用貨機及客機腹艙運能，並適時調整貨機機隊運力配置，整體貨運營收穩定增長。
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