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健喬營收／5月5.32億元創營運佳績 月增5.9%、年增10.2%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）10日公布5月合併營收5.32億元，較4月成長5.9%，也較去年同期成長10.2%，再創營運佳績。累計今年前五月合併營收達24.87億元，較去年同期成長11%，顯示整體業績穩健成長。

在各產品事業群表現方面，健喬以引進代理許多新產品的癌症/腫瘤事業群成長幅度最高，今年1至5月累計營收同比成長超過七成，展現了健喬在癌症/腫瘤領域發展的潛力。健喬長期致力於引進創新療法，並支持醫界持續精進，未來也將與原廠攜手推動更多國際學術交流與合作，為癌症治療帶來更多可能。

此外，健喬去年取得的多張藥品許可證成果陸續發酵，為相關適應症帶來顯著的營收成長，如心血管領域產品、精神神經產品均有高雙位數成長。腸胃道領域產品如克洩寧、施他寧等常年穩定熱銷，透過積極參與學術研討會並提升品牌曝光度，亦有強勁的市場表現。

在國際市場方面，香港地區今年累計營收同比增長近雙位數，澳門地區的增長率更達四成。香港及澳門的團隊積極參與當地醫學盛會，提升健喬在醫療界的知名度，因此在成功打入公私立醫院通路後，銷售額實現快速增長。憑藉穩固的市場基礎，健喬仍持續引進新產品，逐步完善產品線，為下一階段的成長注入強勁動能。

健喬表示，該公司的營收增長源自多方面的努力，充分展現本集團長期推動垂直整合與策略聯盟所累積的競爭優勢。展望未來，將持續深耕利基藥品市場，積極拓展多元化的產品線，提升予客戶更好的產品及服務品質。透過內部資源協同整合以及與外部夥伴的緊密合作，健喬打造多重的增長引擎，穩步擴大在醫藥產業的領先地位，並為市場帶來更具價值的創新解決方案。

癌症 營收

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