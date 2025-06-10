平和環保營收／5月回穩、月增約2% 受惠環保趨勢與客戶分散策略

平和環保-創（6771）5月營收新台幣5,260萬元，較上月成長2.09%，但較去年同期減少4.15%。累計今年前5月營收達2.68億元，年增3.79%，顯示公司營運規模持續穩定成長。

平和環保在廢水代處理領域具備穩定處理量與經濟規模優勢，且客戶產業分散，有效降低單一產業的經營風險。受惠於環保法規日益嚴謹以及企業對ESG重視程度提升的趨勢，平和環保持續積極拓展新客戶，以期達成穩定的營運成長。

平和環保是台灣少數能提供24小時連續廢水代處理服務的廠商，目前擁有近百家客戶，涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療等多元產業，其中多數為出口導向型企業。

平和環保指出，儘管美國關稅政策的不確定性在初期對部分客戶產能造成影響，導致平和環保4月營收略有下滑，但經過短暫衝擊後，5月營收已見回穩。

平和環保強調，由於各產業受關稅影響程度不一，公司下游客戶的產業分散策略，已大幅降低面臨美國關稅調升的潛在風險。

展望未來，平和環保表示將持續爭取更多行業客戶的廢水代處理業務，擴大營運規模。近年來，環境部針對放流水標準新增氨氮管制，這項措施預期將有利於平和環保爭取更多電鍍業、金屬表面處理業客戶，並有助於拓展皮革業等新興行業客戶。

此外，平和環保也積極發展低耗能、低化學添加劑的友善環境處理方式，預計將持續受惠於環保法規日益趨嚴以及企業對ESG的重視，爭取更多廢水委外處理業務，以追求公司業績的持續增長。