六福營收／5月達1.82億元、年增近三成 續創7年同期新高

六福（2705）10日發布5月營收達1.82億元，年增29.25%，一舉超越2019年5月1.58億元，為7年來同期新高紀錄。累積前五月營收達8.93億元，較去年同期成長11.13%，同創7年來新高。

六福表示，5月業績動能主要來自看準國旅商機，首度參加TTE旅展，集結旗下六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店等品牌特色產品，推出超殺優惠，加上精準掌握端午節贈禮、連假及母親節商機，成功推升集團營收。

此外，六福村發揮動物園優勢，推出大小朋友歡迎的動物派對《獸出沒》熱鬧登場，首度引進高達三米，栩栩如生的大象、獅子及六福村的明星動物犀牛，猶如置身非洲草原，在搭配業務特殊優惠與行銷議題的操作下在端午連假吸引上萬遊客前來朝聖，也同步帶動關西六福莊住房表現。

台北六福萬怡酒店成功掌握展會商機，電腦展期間住房、粵亮餐廳及宴會廳都是接近全滿，宴會廳更是一年前即有廠商預定作為展間使用。餐飲部分，粵亮餐廳以經典廣式料理，成功吸引商務客，除了包廂近全滿，訂位也達9成5，此外母親節餐飲及端午連假住房客源掌握度高，成為集團營收亮點。

展望後市，6月畢業季及六福村水樂園即將開幕，以及緊接而來的暑假旅遊潮，預期下半年營收有望保持成長動能，為今年營運增添強勁後盾。

此外，集團正積極擴大資產活化與布局，除觀光本業積極尋覓標的以擴展新點，不動產開發也已加速推展，原六福客棧改建的六福酒店式商辦於明年完工，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願。關西六福莊二期正緊鑼密鼓進行籌備，未來將鎖定頂奢客群，結合六福國際級動物專業，打造無可取代的國際度假村，以擴大集團營收量能。