富邦媒營收／5月86.3億元 受惠母親節、旅遊票券熱銷

富邦媒（8454）公布5月營收86.3億元，月增5.6%，年減3.8%。今年1月至5月累計營收約432.1億元，年減1.7%。富邦媒旗下momo購物網指出，6月年中大促開跑，momo啟動《618購物節》暖身慶活動，祭出mo幣回饋、品牌折扣、下單抽機票等多重促案，為買氣升溫鋪路。

momo購物網表示，面對消費氛圍保守，持續穩健推進營運節奏，同步強化智能物流調度與前置規劃，全力應戰年中最大檔期，展現平台在高峰期間的履約韌性與即時調整能力。

富邦媒表示，5月業績主要受到母親節檔期帶動，美容保養與保健品成為送禮熱選，主打修護保濕的精華液、乳霜，以及機能型保健食品皆有明顯成長。搭配畢業季聚餐需求，美食票券銷售亦顯活絡，年增近4成，反映體驗式禮品在節慶送禮中的接受度持續提升。5月新台幣對美元呈現升值走勢，市場上出現部分海外旅遊需求回溫跡象，帶動國外旅遊票券銷售明顯成長，年增幅超過一倍。富邦媒表示，此成長可能與匯率變動及暑期出遊規劃等因素相關。

隨著年中電商大促將至，momo提前啟動《618購物節》暖身活動，活動期間平台日均流量與轉換率皆有望同步攀升，為618主檔挹注實質買氣與熱度。因應618高峰訂單潮，momo自建物流與智能倉儲體系同步升級，提前展開備戰部署。除提升即時調度與「快速到貨」覆蓋率，也透過AI演算進行訂單配置、合併集運、熱銷商品預測與物流排程優化，彈性調整倉儲與出貨節奏，擴大當日配送範圍。momo表示，將持續強化履約穩定度與用戶體驗，確保年中檔期高效運作、滿足大規模出貨需求。