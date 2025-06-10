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LINEPAY 營收／5月6.37億元 再創歷史新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINEPAY（7722）公布5月營收6.37億元，月增8.1%，年增27.7%，再創單月營收歷史新高紀錄，受惠於母親節檔期、端午連假帶動消費熱潮，整體交易量持續成長，展現LINE Pay於各大消費場景的高滲透率與用戶高黏著度。

LINE Pay指出，5月上半月適逢母親節檔期，全台百貨、餐廳及電商推出各項促銷優惠，觀察發現此三大產業交易量較前一月成長超過30%；5月下旬端午節連假期間，全台天氣晴朗，旅遊人潮踴躍，帶動餐飲、觀光與零售場景的交易熱度，使整體5月交易量顯著提升。

LINE Pay表示，6月將持續推出多元行銷活動提供用戶消費優惠與回饋，包括「LINE Pay線上旅展」每周可領總價值2,000元優惠券，「618年中購物節」將再帶動一波電商消費熱潮；LINE Pay同時推出多元行銷活動，消費者也可搭配LINE Pay聯名卡及LINE POINTS點數回饋卡，整合線上線下各式優惠，預期將再推升交易熱度。

隨著夏日出遊熱絡及暑期將至，LINE Pay將持續深化與各大品牌、通路、商圈的合作，透過LINE Pay優惠券、LINE POINTS回饋、好康地圖等行銷資源，強化用戶與商店間互動，可望提升消費動能並帶動業績成長。

消費 LINE Pay LINE

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