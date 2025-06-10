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綠茵生技營收／5月8,126萬元、年增6.19％ 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

國際生技保健食品原料大廠綠茵（6846）於10日公告5月合併營收8,126萬元，較去年同期成長6.19％；累計前五個月合併營收3.78億元，年增3.74％，單月與累計營收同創歷年同期新高。

綠茵自研台灣特色保健原料，以國際市場需求為目標的經營策略有成，海外市場快速成長帶動公司營收連2個月創下同期新高。

綠茵自投入保健食品原料開發，即放眼國際市場，追求規模化成長，指標產品Antromax®牛樟芝菌絲體、Insumate®專利定序19肽（苦瓜胜肽），於國內市場穩定擴大之際，也積極布局日、韓、東南亞等海外市場，於泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、日本、紐西蘭、澳洲等12個國家建置經銷通路，在各國輔助經銷商共同開發當地市場，產品陸續取得各國輸入許可，外銷比重也持續增加，港澳及東南亞市場自去年開始邁入快速拉升階段，也成為今年綠茵營收持續攀升的重要動能。

亞太地區是全球保健食品增長最快的市場，尤其東協國家經濟前景看好，綠茵進行多年的產品推廣，效益已逐步顯現，來自東南亞市場銷售額明顯增加，目前Antromax®牛樟芝菌絲體在東南亞地區已取得馬來西亞MAL、泰國新食品登記，Insumate®專利定序19肽（苦瓜胜肽）取得馬來西亞MAL，隨著產品取得更多國家輸入許可，以及後續推廣RabenLiv®神仙菜萃取（HCP774®）、RabenWhite®昭和草萃取（CRK774®）等新產品，預期東南亞市場還有相當大的成長空間。

東南亞之外，綠茵也陸續進入日、韓市場，目前產品在日、韓積極推廣中，公司樂觀期待未來東北亞市場的表現。綠茵有了指標產品在海內外市場穩定擴大的基礎之下，也加快新產品研發速度，目前已有八項自研原料上市，新產品將針對市場流行之話題原料進行快速研發與市場布局，以搶占市場流行之份額之原料占有率，為公司營運規模擴大做出貢獻。

馬來西亞 營收 東南亞

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