漢來美食營收／前五月26.85億元、年增近7% 創歷史新高

漢來美食（1268）10日公布5月份營收5.39億元，單月營收創同期新高，月增31%、年增21%；累計前五個月營收26.85億元，較去年同期25.10億元成長約7%，累計營收亦刷新歷史。除整體營運動能穩定釋放，同時更穩紮穩打持續擴充營運規模。

漢來美食5月營收傳出捷報，兩大主因分別為5月中的台北國際電腦展與母親節檔期。南港漢來大飯店宴會廳因為鄰近展覽館；有著地利之便，加上精緻高端的宴會場地，早在2024年電腦展結束後就被國際知名電子大廠把場地全部預訂，因此為今年5月的營收埋下優異的種子，果然在一年後結出豐盛的果實，包括場地費收入、以及其他的宴會需求，讓南港宴會廳單月業績比去年同期高出2倍以上。

而高雄的漢來大飯店宴會廳與漢來巨蛋宴會廳也表現不俗，與去年同期相較約成長大約1-2成，兩地3館，共同創下單月破億營收。此外，因母親節家庭聚餐需求增加，漢來美食旗下最為消費者熟悉的吃到飽餐廳「海港自助餐」，全台7家分店業績也較去年同期成長約2成，成為漢來美食5月創新高營收的最大挹注。

整體而言，在4月造成消費者信心動搖的美國關稅議題延後；警報暫時解除後，消費市場又重新提振士氣，明顯感受到消費力提升，也順勢帶動了5月的熱絡氣氛，就連今年由名人坊、翠園粵菜餐廳、紅陶上海湯包、漢來蔬食等品牌推出的端粽也呈現暢旺買氣，總共多達12,000組端粽在5月底前全部完銷，預估帶入約850萬的營收效益，漢來美食旗下中、西餐各品牌的營收表現同樣可圈可點，集團總營收較上月成長逾3成。

展望後市，漢來美食旗下中餐品牌「漢來上海湯包」第7家分店，已在5月底進駐新開幕的「誠品生活台南」，看準台南南區住宅成長與觀光人潮雙重優勢，為搶占商機開出漢來上海湯包在台南的第2間分店，後續南港Lala port也將再開湯包品牌新分店，品牌在蹲好3年馬步後快速展店，名副其實成為集團穩定獲利的小金雞。

另外，8月將在高雄漢神百貨插旗的「島語自助餐」，勢必將成為眾所矚目的焦點，並成為帶動第3季績效更上層樓的關鍵因素。

儘管受到美國關稅議題影響，全球市場各產業接下來還是可能將會有令人無法預期的跌宕起伏，但漢來美食集團相信，只要憑藉穩健的營運結構加上餐飲在市場上的無法動搖的剛性需求，仍有信心繼續擴大集團營運規模。