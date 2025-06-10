揚秦5月營收噴發 全球逾千店、股價衝21個月新高

揚秦（2755）5月營收跳升，創下單月歷史新高，且成長幅度超過二成，達27.17%，為目前已公告營收的餐飲股中，表現最強。揚秦近期營運動能充沛，先是去年第4季營收創下單季歷史新高，今年首季創單季歷史次高，本季則有望再戰新高，激勵買盤搶進，推升股價表現。

揚秦10日盤中股價來到148.5元，漲幅超過7%，並一舉來到21個月新高價。揚秦旗下有麥味登、炸鷄大獅及REAL CAFÉ ‧BREAD等三大連鎖餐飲品牌，2023年跨入火鍋業務創立新品牌「涮金鍋」，市場看好，早餐剛性需求強，加上涮金鍋帶動整體毛利率提升，將帶動今年營收、獲利持續創下歷史新高。

揚秦目前在全球據點數已突破1,000店，包括「麥味登」總店數919家，「炸雞大獅」海內外店數129家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。法人表示，揚秦今年以來展店穩健，麥味登與炸雞大獅今年以來的展店數分別達18店、11店，直營品牌涮金鍋6月也將開第五家，第3季開第六家，2025 年預計可達12 家，展店區域鎖定桃園，2026年拓往新北和新竹、2027年往台北。

揚秦今年第1季合併營收、營業利益、稅後淨利及追溯後每股盈餘等，均創歷年同期新高，同時毛利率、營益率、淨利率相較去年同期亦繳出「三率三升」。揚秦總經理林麗玲表示，除了麥味登在AI預測模組應用下，單店效益不斷提升，直營品牌涮金鍋對毛利率、淨利率的提升更是功不可沒，內部規劃2027年涮金鍋直營家數將來到30家，對集團的貢獻占比將持續增加。

同時，新品牌「檳城煎蕊」已鎖定北台灣高人流的百貨商圈，首家門市預計第3季開出。林麗玲表示，「檳城煎蕊」的加入，對集團的效益在於補足飲品版圖上的空缺，也更符合集團所追求的「國民經濟美食」定位。