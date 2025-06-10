國產營收／5月20.4億元、年增4% 站上史上同期新高

國產（2504）10日公布5月合併營收20.4億元，年增達3.97%，創下史上同期新高；其中與混凝土相關的國內本業，5月國內營收也達到17.77億元，年增4.52％，同創史上前二高的紀錄，集團及國內本業均創下史上最高的5月營收。國產累計今年前五月集團營收有94.08億元，年增5.49％，整體呈現相當穩健向上的營運態勢。

國產表示，5月份原本為混凝土產業梅雨淡季，由於近年全台興起一股AI科技廠辦大建設風潮，讓國產建材集團5月營運屢創新高，繼去年集團營收年增可觀之後，今年營收依然無畏梅雨干擾出貨，創下史上最高的5月營收表現，不僅集團營運達成率超過100％，營收來到20.40億元，年增達3.97%；與混凝土相關的國內本業，5月國內營收17.77億元，年增4.52％，同時創下本業國內營收史上前二高紀錄。

國產表示，剛落幕的台北國際電腦展COMPUTEX，群集全球AI科技界最重量級的人物，並呈現近年來全台因應AI強勁需求所進行的大建廠風潮，國產積極佈局廠區AI科技、低碳創新研發等策略，撐起全台龐大建設需求，以大新竹為例，台積電（2330）等科技大廠看好相關先進製程需求，在竹科寶山二期規劃興建四座2奈米廠與研發中心，目前P1晶圓廠建設完工成為全台2奈米晶圓廠的前茅陣容。

國產新竹廠等區域數廠區，更協助了台積電等科技大廠進行其寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹AI智慧園區大建設，也讓國產建材營運不斷創歷史佳績。

國產在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有業界領先的高端混凝土產品陣容，不僅已經獲得眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證，更具有產業優勢、而不斷獲得全台龐大須要短時間大量澆築、或是未來接軌全球碳中和的科技建廠青睞。

目前國產建材集團在全台擁有多達44.7萬多坪土地中，持續進行如位於北市東區門戶發展核心的南港大型開發案，該案由獲普立茲克建築獎的Foster+Partners倫敦事務所操刀設計，並採用國產建材實業創新研發的高強度、碳礦化等低碳高端混凝土，不僅取得耐震標章設計認證，更憑藉獨特結構工法吸引台北市土木技師公會前來借鏡參訪。由於位於東區門戶精華核心地段，毗鄰四鐵共構的南港車站，潛在開發利益相當龐大，可望在2027年底左右完工後，為集團帶來長久穩健的營運優勢。