生技新兵愛派司蜜月行情犀利大漲逾八成 中籤者6萬落袋

愛派司（6918）10日以承銷價75元正式上市掛牌交易，盤中來到136元，漲幅81.3%，中籤者有萬6萬落袋。愛派司表示，隨著全球人口結構快速老化，骨科醫材需求正進入長期穩健成長的軌道，公司掌握高齡與醫療趨勢，持續強化市場布局與產品創新動能，持續壯大市場競爭力與國際化潛力。

根據聯合國統計，全球65歲以上人口比例預計將從2019年的9%成長至2050年的15.9%，總人數上看15.49億人，龐大的銀髮族群正推升創傷類骨材與關節植入物的長期需求。亞太地區則是全球老化最快的市場之一，預估至2050年將有13億人年齡超過60歲，占全球人口四分之一。

對照創傷植入市場發展，2020年全球市場規模達81億美元，預估2031年將倍增至167億美元，年均複合成長率達6.9%；亞太地區更將從2022年的14.7億美元，成長至2030年的37.87億美元，年均成長率高達11.3%。

國發會推估台灣將於2025年正式邁入65歲以上人口占比超過20%的超高齡社會，老年人口增加帶動骨折風險上升，進一步擴大骨科植入物的醫療需求。另一方面，退化性關節炎有年輕化趨勢，症狀提早出現在40至60歲族群。由於年輕患者不適合進行關節置換，加上對生活品質要求提升，「保留關節」成為新一代醫療主流，愛派司所開發的膝關節矯正系統與拇趾外翻產品正好符合這一波需求轉向。

愛派司具備完整創傷與矯正產品線，包含骨板、骨釘、導引工具等核心品項，除了穩固本地市佔外，也持續強化國際市場的法規佈局。自行研發的第⼆等級骨科固定產品已於2023年取得美國FDA 510(k)認證，並在台灣累積取得25張上市許可證。針對亞洲與新興市場，公司也已取得中國、越南、馬來西亞、新加坡等國的醫材認證。

目前愛派司也在積極準備MDSAP稽核，MDSAP是全球最具指標性的醫材合規系統之一，由美國FDA、加拿大Health Canada、日本PMDA、澳洲TGA及巴西ANVISA等主管機關共同推動，製造商僅需通過一次稽核，即可同時取得多國市場準入門票。對愛派司而言，這不僅能提高審查效率，也能提升品牌國際信賴度，加速海外成長動能。

隨著全球邁向高齡化，保守醫療與微創手術趨勢明確，加上愛派司強化客製化技術、跨國認證與學研合作，公司在亞洲甚至全球骨科醫材市場的定位與發展潛力將持續看升。未來在需求成長、技術創新與合規拓展三方帶動下，愛派司可望穩居區域領導地位，並持續拓展海外營運版圖。