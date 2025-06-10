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新產計劃砸百億元預算買庫藏股卻0執行 關鍵在這裡

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新產（2850） 原訂於114年4月8日至6月7日間執行的庫藏股計畫，最終未進行任何股份買回。原計劃最高買回金額上限為新台幣130.4億元，預計買回5,000,000股，區間價格設定為每股70.70元至168.45元，但實際買回數量為零，總金額亦為零，平均買回價格為0元。

新產表示，本次買回股份主要目的為轉讓予員工認股，以激勵團隊士氣並提升員工向心力。然而，受國際政經情勢影響，計畫期間內市場股價表現相對穩定，未如原預期出現大幅波動或不合理低價。公司特別指出，期間內美國前總統川普宣布暫緩加徵關稅措施，使得國際市場情緒轉趨穩定，連帶影響新產股價維持在合理區間，未達買回條件。

新產除息交易日訂於6月27日，今年配發每股7.15元的現金股利，以昨天收盤價102元計，現金股息殖利率達7%。

新產的股東最後過戶日為6月30日，過戶停止期間自7月1日起至7月5日止，7月5日同時為除息基準日。符合領息資格的股東，將於7月22日收到現金股利入帳。

除息 股東

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