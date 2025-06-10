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台航股東會／通過配發現金股利1.5元、殖利率達5%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台航（2617）10日股東會通過配發現金股利1.5元，對於今年營運展望有信心。台航提供
台航（2617）10日股東會通過配發現金股利1.5元，對於今年營運展望有信心。台航提供

台航（2617）10日股東會通過配發現金股利1.5元，配發率為48%，以10日平盤價格29元，現金殖利率5%，隨著國際局勢持續轉變，市場散裝船的需求增加，台航散裝船隊租約部分採固定日租、部分隨運價指數浮動或半浮動且設租金上下限等方式配置，下半年的獲利將比上半年好。

近年來沙烏地阿拉伯正在推行五千億美元NEOM的建設案及新興亞洲的基建，對水泥、鋼材需求提高，有助於中、小型船舶。印度的莫迪政府持續推行其印度製造的經濟方針，由於國內煤炭炭產量仍無法滿足其需求，預料對於煤炭的進口量會大於去年。

在國際局勢方面，紅海亞丁灣航道危機如果提早結束，航道恢復會造成船噸需求減少對運價不利，但烏、俄戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將對中、小型船舶船噸需求有明顯的助益。另外必須注意，美國川普政府的貿易及高關稅政策對國際經貿及全球航運市場所帶來的高度不確定性。

展望新年度，台航營業將穩健成長，持續以長、短期租方式經營自有之21艘乾散貨船。代營船事業方面，目前代營3艘台灣中油油輪。港勤船業務方面，台勤2系列於台中港台灣中油液化天然氣碼頭服務，台勤3系列則屬中油觀塘工業港港勤船25年長期勞務合約，兩者皆有不錯的獲利。

客輪業務方面，澎湖輪於112年9月正式投入營運後，113年全年營運績效較汰換之台華輪明顯提升。未來會努力開拓業務提升管理效能為所有股東創造更大的效益。

台航第1季營收10.2億元，較去年同期相當，稅後純益2.42億元、年減28%，每股稅後純益0.58元。

股東會 散裝船 中油

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