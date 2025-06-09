喬山營收／5月39.8億元、創同期新高 全球健身熱潮持續增溫

全球健身熱潮持續增溫，喬山（1736）9日公布5月合併營收達39.8億元、年增20.9%，創同期新高；累計前五月合併營收183.47億元、年增27.5%。時序進入健身器材產業旺季，公司看好今年業績持續暢旺，逐季攀高。

喬山前五月營收續創同期新高，其中以家用市場營收成長最為顯著，以美元來看單月營收年增近五成，主要受惠於併購效益持續發酵，及美國大型量販通路拉貨所致。

商用區域營收同樣亮眼，美元營收年增率逾兩成，其中美國、歐洲及拉丁美洲的成長最為顯著，除新客戶的持續加入外，也展現了新產品推出與打入新通路所帶來的成效。

喬山表示，5月因為新台幣對美元升值影響，導致轉換成新台幣的營收成長率受到影響，但仍看到新台幣營收持續創高，第2季淡季不淡。而時序即將進入健身器材產業旺季，公司看好今年業績持續暢旺，逐季攀高。

喬山營收連年成長，在剛公告的《天下雜誌》2024年製造業企業排行榜中，營業收入由2022年的第129名，2023年的第106名，一舉躍升到2024年的第90名，成績斐然。

除了營收的增長，喬山品牌亦獲市場高度肯定，在2025年的多項健身器材競賽項目中，如Plus X Award, Fitness Professor, WSJ BuySide等，獲得多項大獎，其中包含行銷、研發及售後服務等多個面向獎項，這些獎項也肯定了喬山在創新與品質上的進展。

喬山強調，美國關稅議題造成全球貿易混亂，而喬山早於2020年布局越南生產基地，今年更加碼投資越南二廠，另位於美國威斯康辛州的廠房也增加設備投入，加上現有的台灣、大陸及日本共六個廠，供應鏈分散，有效穩定供應鏈管理與交貨能力。

目前即將進入健身器材產業旺季，喬山說，今年訂單展望佳，集團旗下各製造廠正積極準備產能及庫存，以確保供貨順暢及整年營運表現。