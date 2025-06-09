威宏營收／5月6.4億元、年減14.8% 下半年營運重回成長走勢

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布5月合併營收6.49億元、年減14.8%，威宏訂單出貨主要以美元計價，由於新台幣匯率暴升影響，致營收因匯率波動造成減少，累計前五月合併營收33.1億元、年減0.8%。

另外，威保柬埔寨廠已通過NIKE驗廠，東莞廠將於6月中撤出，新舊廠區移轉，新廠區開始大量招工需要多些學習時間調整產值，舊廠區亦正值搬遷階段，產能有限，預計第3季回到正常出貨水準，下半年營運可望重回成長軌道。

威宏指出，為配合各大國際知名品牌客戶推動產能移轉政策，威宏持續擴大東南亞等國生產基地規模，今年起更受美國擴大加徵關稅政策影響，輕奢精品及運動等品牌客戶提速轉移原本在中國大陸生產的訂單至東南亞地區。

威宏在泰國、越南、柬埔寨均設有生產據點，其轉單效益使柬埔寨宏盛廠、越南德御廠稼動率已達滿載，公司正積極評估承租新廠房需求，視轉單情況逐步擴增生產規模。

其中又以柬埔寨為集團最大生產、吞吐轉運調度中心，旗下主要生產運動器材、手套、護具等周邊配件子公司威保柬埔寨木牌廠已正式通過NIKE驗廠，近期正加速調整原物料庫存與訓練新廠產能，最快第3季起放量出貨。

威宏表示，客戶要求將原有位於東莞、江西一帶的訂單轉移至東南亞地區，大陸廠房已於第2季起逐步縮編，並重新調整柬埔寨廠房動線，提高生產效率，有助未來國際品牌客戶增加運動裝備訂單，為2026年世界盃龐大商機做好準備，迎接轉單紅利。

輕奢精品事業群方面，即便全球消費景氣略趨保守，然中高端消費力道仍維持不墜，商務、跨國旅遊觀光活動依舊活絡，帶動各國與機場免稅店鋪貨動能積極，對輕奢及商務包袋、行李箱等汰舊換新潮延續。

威宏進一步表示，中高階美系精品包袋客戶拉貨動能強勁，生產排程直達第3季，訂單能見度高，儘管柬埔寨宏盛廠已安排擴線，目前產能仍呈現供不應求，下半年起適逢暑假及歐美節慶購物贈禮需求增加，預期訂單持續挹注。

面對全球經貿與關稅議題，威宏維持審慎樂觀態度，即便目前美國對全球各國關稅政策反覆增加市場不確定性，但公司已與多數客戶達成共同分擔部分關稅比重協議，後續仍持續觀察東南亞各國與美國最終協商談判結果。