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裕慶營收／5月遞延訂單拚6月回補 下半年印尼新廠投產添營運動能

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）受美國海關查驗程序繁瑣干擾，自結5月合併營收2.58億元，月增7.2%，年減11%；累計前五月合併營收12.82億元、年減17.9%。裕慶表示，遞延訂單力拚6月回補，下半年還有印尼新廠投產，可望為營運增添新動能。

裕慶指出，儘管近月商用展示架業務訂單認列時程，受美國海關查驗程序繁瑣干擾，但根據訂單交期排程來看，有機會於6月起陸續完成遞延訂單認列，創造整體營運正面挹注。

裕慶積極深化商用展示架ODM業務動能，在美國地區方面，包括家居裝修龍頭（H）、第二大家居裝修通路（L）及百貨零售連鎖店（K）等客戶，仍保持良好拉貨力道。

集團亦因應近期客戶下單動態調整需求，提高生產供應彈性及供貨反應速度。除此之外，中國大陸地區電動車引擎生產治具架新訂單，亦於6月開始密集出貨，有助於增添非美區域的銷售貢獻。

展望未來營運，裕慶仍密切關注國際政經局勢，採取全球化業務銷售版圖策略，積極擴增非美區域接單動能，同時，完善布局中國大陸、台灣及印尼新廠生產供應能力，並規劃增加抽管廠，以精進垂直整合生產綜效與成本精實管控。

而旗下印尼泗水新廠進度亦符合公司預期，預計下半年正式投入生產，可進一步提高集團區域生產供應彈性，挹注未來營運有利條件。

美國

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